Михаил Дегтярев: Общество и государство больше не замалчивают проблемы людей с инвалидностью

Вопрос повышения доступности спорта для людей с ограниченными возможностями обсудили на расширенном заседании Фото: Правительство Хабаровского края

Выездные расширенные заседания правительства Хабаровского края – уже зарекомендовавшая себя практика, позволяющая приобщать к решению больших проблем и достижению общих целей руководителей и депутатов районов, слышать их голос и получать ответы по актуальным вопросам сразу на местах, что, зачастую, эффективнее встреч формата ВКС и подготовленных докладов. Кроме того, в каждом из мест проведения расширенного заседания губернатор Михаил Дегтярев также успевает оценить уровень качества жизни населения, посещая социально значимые объекты и общаясь с местными жителями.

В этот раз площадкой для очередного расширенного заседания стал Бикинский район, где губернатор осмотрел ход реализации программы расселения из жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. В Бикине в рамках программы идет строительство двух домов на 81 квартиру в общей сложности, где в комфортных условиях будут проживать 189 бикинцев. Как заметил глава региона, обеспечению семей доступным жильем уделяется большое внимание в работе властей края и всей страны.

В новые благоустроенные квартиры заедут 189 бикинцев Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

- Процесс расселения по нацпроекту «Жилье и городская среда» идет в стране полным ходом. В рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья в Хабаровском крае строится 12 многоквартирных домов. Один из них – в Селихино Комсомольского района – сдан в эксплуатацию в декабре прошлого года. А дома в Бикине планируется ввести в июле этого года: 189 человек получат благоустроенные квартиры. И эта задача должна быть выполнена в срок! – заявил Михаил Дегтярев.

Губернатор осмотрел новые МКД вместе с жительницей Бикина, которой вскоре также предстоит новоселье в одной из этих квартир. Кроме приборов учета коммунальных услуг и вентиляционной системы, помещения также оснащены системами дымоудаления. Ко времени, когда дома будут готовы к сдаче, в городе целиком обновится система водоснабжения.

Михаил Дегтярев лично пообщался с собственницей одной из нововозведенных квартир Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Модернизация, которая пройдет в рамках федерального проекта «Чистая вода», главным образом, повлияет на качество питьевой воды. Строительство 34 километров водопроводных сетей и станции водоподготовки запущено по личному поручению главы региона.

Главными темами основного мероприятия - выездного расширенного заседания - стали вопросы, напрямую влияющие на качество жизни населения. Первая тема для обсуждения – формирование комфортной городской среды, где край активно работает по нацпроектам, запущенным решением президента Владимира Путина. Речь идет не только о строительстве жилфонда для переселения, но и о создании нового облика городов и поселков путем благоустройства общественных территорий.

На сегодняшний день с помощью нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроена уже 481 общественная территория из планируемых 651 территории. В этом году, по словам министра ЖКХ Анжелики Мироновой, необходимо сделать 81 общественную территорию, но регион идет на опережение. Нацпроект достойно шагает по территории всего края, захватывая города и поселения.

- Население Комсомольска-на-Амуре максимально вовлечено в процесс реализации нацпроектов: повышен интерес, увеличено участие людей в рейтинговом голосовании за благоустройство, как общественных пространства, так и дворовых территорий. Общественники города включаются в обсуждение проектов будущих благоустройств и, в дальнейшем, контролируют ход работ. Люди благодарят за возможность изменить свой двор, сделать его более комфортным для всех категорий населения, включая маломобильных граждан. Прошлый год порадовал 60 отремонтированными дворами, а в этом году пока запланировано только 26 дворов, - рассказала Марина Казанцева, член Общественного совета при министерстве ЖКХ, заместитель председателя Общественного совета Комсомольска-на-Амуре.

Работа по привлечению средств на обновление общественных территорий проходит, как в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», так и благодаря участию во всероссийских конкурсах с грантовой поддержкой.

- Например, в этом году в Бикине начнется масштабная реконструкция городского центрального парка, который не обновлялся 30 лет, с привлечением 80 миллионов рублей федеральных средств, - рассказал Михаил Дегтярев.

Прошедший ВЭФ-2022 завершился историческим событием в части развития общественных территорий. По поручению Владимира Путина учрежден конкурс проектов по созданию городской среды, где могут принять участие любые города и поселения Дальнего Востока численностью от 5 тысяч до 250 тысяч человек. Так, Бикин примет участие в конкурсе в ноябре с целью получить до 150 миллионов рублей на реализацию проектов.

- В данный момент в городе ведется сбор мнений горожан по вопросу участия города во всероссийском конкурсе и возможности привлечения средств до 300 миллионов рублей на благоустройство одного из центральных парков города. Надеюсь, что такая возможность станет явью и сильно преобразит наш город, увеличит активность людей на свежем воздухе и приумножит культуру горожан, - заявила Марина Казанцева.

Министр ЖКХ Анжелика Миронова доложила о ходе благоустройства общественных территорий Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Как отметила Анжелика Миронова, небывалые ранее средства по инициативе президента стали выделяться на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Так, запланирован капитальный ремонт 169 домов – основная часть работ будет уделена замене лифтов в связи с изношенностью. Край пользуется инструментами так называемого «инфраструктурного меню», включающего предоставление бюджетных кредитов и льготных займов от Фонда национального благосостояния. Недавно на федеральном уровне была одобрена новая региональная программа, в числе которой семь коммунальных объектов муниципальной собственности. Руководствуясь значимостью объектов, губернатор предложил передать их на уровень субъекта.

Второй большой темой стало повышение доступности занятий спортом и физической культурой для людей с ограниченными возможностями. В ходе заседания министерство спорта выступило с инициативой о повышении вовлеченности территорий края в процесс повышения уровня доступности адаптивного спорта на местах. Для этого глава минспорта Дмитрий Чикунов предложил предоставлять муниципальным образованиям субсидии из средств краевого бюджета на спортивную подготовку людей с ограниченными возможностями на регулярной основе. Предложение было поддержано губернатором, который отметил, что отношение к людям с особенностями по здоровью в обществе меняется в лучшую сторону.

- Общество и государство больше не замалчивают проблемы людей с инвалидностью, не пытаются отвернуться и закрыть глаза, а, напротив, уделяют этим темам все больше и больше внимания. Сегодня мы говорим об условиях для наших жителей с ограниченными возможностями заниматься физкультурой и спортом. Это позволяет им не только укреплять здоровье, но и социально и психологически адаптироваться, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Активно способствуют развитию общественные организации, в числе которых Всероссийское общество инвалидов, Всероссийская организация родителей детей-инвалидов, Союз родителей детей-инвалидов Общество слепых и Общество глухих. Результатом совместно работы властей и общественников стал рост показателя вовлеченности за последние три года почти на 15 процентов.

Однако уровень вовлеченности в адаптивный спорт неравномерно распределен по территории края, и в удаленных районах региона показатели значительно ниже центра. Губернатор настроил всех участников заседания на дальнейшую работу в этом направлении.

- Работа с людьми с особенностями по здоровью – это признак зрелости общества. Мы, как власть должны стремиться к тому, чтобы все, кто хочет заниматься спортом, имели эту возможность. Нужно стремиться к 100-процентному результату! - наставил губернатор.