Оставил жену-россиянку без денег: история про француза, который сбежал от семьи в Дубай, оказалась фейком

Соцсети рассказали историю о россиянке Марии, которую бросил муж-француз, да еще и прихватил с собой деньжат Фото: Иван МАКЕЕВ

Соцсети рассказали историю о россиянке Марии, которую бросил муж-француз, да еще и прихватил с собой деньжат. Якобы небедный мужчина забрал у своей супруги и своих детей внушительную сумму - 600 тысяч рублей. «КП» связалась с женщиной, которая рассказала, что произошло на самом деле.

В соцсетях рассказали красивую историю о том, что француз влюбился в москвичку и предложил ей руку и сердце около десяти лет назад. В браке появились двое детей. Недавно, по неподтвержденной информации, в семье начался разлад.

Муж-иностранец якобы остался без работы и отправился в ОАЭ на поиски заработка. Устроился в компанию с мировым именем на солидную должность. Зарплата француза позволяла ему небедно жить и прилетать в Россию к семье.

- В один из таких визитов француз не застал дома ни жену, ни детей. Бизнесмен не сильно расстроился из-за несостоявшейся встречи: нашел в квартире 600k (тысяч рублей - прим. ред.), положил их в чемоданчик и упорхнул обратно в Дубай, - пишет Telegram-канал SHOT.

В потоке оскорблений француза, некоторые пользователи соцсетей задавались резонным вопросом: «Зачем обеспеченному топ-менеджеру крупной компании забирать деньги? Он итак много зарабатывает!». «Комсомолке» удалось связаться с супругой иностранца, которая опровергла информацию. Россиянка заверила: «Это все абсолютная неправда».

- Это все ложь. Мой супруг абсолютно нормально себя ведет, мы воспитываем детей, - прокомментировала Мария.

Однако на сайте Единого информационного пространства мировых судей города Москвы зарегистрировано заявление о подаче на развод. Мария требует расторгнуть брак с французом, почему - не указано. Сама россиянка на этот вопрос отвечать отказалась. С мужем-иностранцем «КП» пока связаться не удалось.

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