ANNA ASTI, «Варламов», «Голос. Дети» стали номинантами юбилейной премии лучшего контента «Самый ОК»

Фото: ОК

«Одноклассники» объявили юбилейную премию «Самый ОК». В социальной сети началось голосование за лучшие фильмы, сериалы, шоу, хит, а также блог 2022 года.

Голосование за номинантов пятой премии «Самый ОК» стартовало 5 декабря - оно доступно в специальном мини-приложении. Пользователи могут отдать свой голос за то, что им полюбилось в 2022 году. Завершится голосование 15 декабря в 12:00 по московскому времени, а победителей объявят в специальном выпуске собственного онлайн-шоу «ОК на связи!».

В каждой номинации - топ-5 популярного контента в своей категории у пользователей «Одноклассников» в 2022 году. Главное условие номинации - контент должен быть представлен в соцсети. Это может быть трейлер фильма, премьерный эпизод сериала или шоу, блог или музыкальный трек.

Специально для премии «Одноклассники» выбрали фильмы, сериалы и шоу с наибольшим количеством упоминаний в соцсети с 5 декабря 2021 года по 5 декабря 2022 года. Претендентов в номинации «Трек года» определяли по количеству прослушиваний композиций в «ОК». Номинантов в «Блог года» - по сумме реакций на контент в соцсети за аналогичный период. На основе этих данных были составлены шорт-листы в номинациях: «Сериал», «Шоу», «Трек», «Блог» и «Фильм». Номинация «Блог года» в этом году вернулась в премию.

«Одноклассники» подведут итоги голосования 15 декабря. Лауреаты получат специальный значок на весь контент своей официальной группы в соцсети с символикой премии, а также памятные статуэтки.

Номинанты премии «Самый ОК»

«Фильм года»:

- «Молодой человек»

- «Ника»

- «Аманат»

- «Сердце пармы»

- «Многоэтажка»

«Хит года»:

- ALEKS ATAMAN, FINIK «Снежинки»

- Ольга Серябкина «Бывшие»

- ANNA ASTI «По барам»

- Artik & Asti «Гармония»

- Kamazz «Как ты там»

«Сериал года»:

- «Оффлайн»

- «Жиза»

- «Триггер 2»

- «Нулевой пациент»

- «Тетя Марта»

«Шоу года»:

- «Ты супер!»

- «Импровизация»

- «Песни от всей души»

- «Битва поколений»

- «Голос. Дети»

«Блог года»:

- «Оскар и Плюша»

- «Просто с Марией»

- «Популярная наука»

- «Неугомонная»

- «Варламов»