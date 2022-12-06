Екатерина Пунтус: «О красоте Хабаровского края надо напоминать местным жителям и рассказывать всем, кто хочет сюда приехать»

Министерство туризма работает над расширением возможностей отдыха в регионе для местных жителей и гостей Фото: Правительство Хабаровского края

В октябре 2021 года в Хабаровском крае появился новый, ранее не существовавший орган - министерство туризма края. Времени прошло не так много, но министерство уже проделало большую работу, добившись определенных результатов и наметив вектор будущей деятельности, о чем в недавнем интервью рассказала глава краевого министерства Екатерина Пунтус.

Министерство туризма работает над расширением возможностей отдыха в регионе, привлекая как местных жителей, так и путешественников со всего мира. Однако прежде орган должен сам понять и прочувствовать мощь, красоту и масштабность региона, и министр туризма утверждает, что за два года нахождения в крае ей это удалось.

- Дальний Восток был для меня таинственной загадкой, которая манила и интересовала. Про Хабаровск я знала только из-за его изображения на пятитысячной купюре, и когда я приехала в октябре 2020 года, город сразу удивил своей красотой, архитектурой и уютом. Но больше всего, до глубины души меня поразило солнце - огромное, красное. Когда встаешь утром, и оно выходит из-за горизонта - это потрясающее зрелище. Еще одно яркое впечатление - Амур, а особенно восхищает вид сверху, на подлете к Хабаровску. Обо всей этой красоте надо напоминать местным жителям и рассказывать тем, кто хочет сюда приехать, - поделилась Екатерина Пунтус.

Только зная, чем богат край, можно определить, что регион готов предложить туристу. Так, в течение года завершилась разработка концепции развития туризма, определившая дальнейшие шаги министерства.

- Разработан бренд региона - «китолет». Это сочетание двух знаковых элементов - одного из гренладских китов, которые живут возле Шантарских островов, и самолета - промышленного символа родом из Комсомольска-на-Амуре. Кроме того, осенью в Хабаровске состоялся масштабный туристический форум всероссийского значения.

Прошедший в сентябре туристический форум «Открой Дальний Восток» действительно стал большим событием как для Хабаровского края, так и для всего Дальнего Востока. Трэвел-блогеры познакомились с еще одной привлекательной частью России, представители бизнеса нашли точки взаимодействия с туристической отраслью региона, а местные жители смогли по-новому открыть для себя Хабаровский край.

- На форуме Хабаровский край заключил соглашение с крупнейшим туроператором страны - компанией FUN & SUN, результатом которого, надеюсь, станет выполнение в 2023 году полетной программы в Хабаровский край. Это была своеобразная перезагрузка для регионального бизнеса, возможность для наших районов презентовать себя и свои маршруты. Многие рассказывали, что после того как прошлись на набережной по «Улице районов края», где все районы подготовили свои визитные карточки, узнали о родном крае больше, чем за всю жизнь.

Местным любителям путешествий сложно осуществлять частые выезды, во многом из-за больших расстояний и других обстоятельств. Поэтому в планах министерства работа над насыщением региона точками притяжения, чтобы для качественного отдыха не приходилось покидать край.

- Надо увеличивать количество баз отдыха с хорошими условиями. Например, у нас в планах организовывать экскурсии на Шантарские острова, чтобы ребята, которые показывают высокие результаты в учебе, спорте, культуре, смогли посмотреть на живущих там китов. Активно будем работать над формированием национального маршрута по Хабаровскому краю. Этот тур должен иметь готовую программу, которая включает экскурсии, трансферы, питание и размещение. Если нам удастся защитить маршрут перед федеральной экспертной комиссией, мы сможем рассчитывать на получение грантов по обустройству тура и его инфраструктуры.