Раскольников с ножом: налетчик в маске ограбил отделение быстрых займов в Хабаровске

Простой парень из Приморья может в третий раз сесть в тюрьму Фото: УМВД России по городу Хабаровску

25-летний мужчина задержан в Хабаровске по подозрению в ограблении. Его видели размахивающим ножом в отделении павильона быстрых займов. Организация предоставляет микрокредиты.

В небольшой офис в Железнодорожном районе заглянул явно не потенциальный клиент. Мужчина ворвался внутрь в маске и с холодным оружием наперевес. Он кричал на менеджера и требовал деньги, напоминая о ноже у него в руках. Перепуганный сотрудник послушно отдал наличные налетчику. Всего злоумышленник похитил 111 тысяч рублей, а затем скрылся с места преступления.

- Подозреваемого задержали по горячим следам сотрудники полиции. У него с собой находилось порядка 50 тысяч рублей и тот самый нож, - рассказала «КП» - Хабаровск» Юлия Прокофьева, представитель УМВД России по Хабаровску.

Злоумышленник успел за несколько часов куда-то спустить около 60 тысяч рублей. По версии следствия, мужчина потратил эти деньги на личные нужды. Это не первый случай в преступной деятельности мужчины. 25-летний уроженец Приморья ранее уже два раза сидел в тюрьме за кражи. Он вышел на свободу два года назад, а теперь его будут судить за разбой. Ему грозит возвращение в исправительное учреждение, на этот раз на пять лет.

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