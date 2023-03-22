От провинциального города до Церемонии закрытия ЧМ по футболу в Катаре: креативный директор и хореограф Вячеслав Кулаев о работе на событиях категории А

Фото: Дарья МИЩУК

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕРВЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

Вячеслав Кулаев родом из Саранска. Получив профессиональное образование балетмейстера (МГУКИ отделение современной хореографии), он выбрал путь коммерческого хореографа, который подразумевает универсальность, умение реализовывать разностилевые задачи. В его практике присутствовала хореография для поп-звезд, ведущего музыкального события - Премии Муз-ТВ, хореография для кино, например международного проекта «Мата Хари» с Жераром Депардье, Кристофером Ламбером, Рутгером Хауэром и другими звездами мирового уровня. Работал над хореографией в театре «Современник». Также он создал балетный спектакль для Красноярского театра оперы и балета в сотрудничестве с легендой мирового балета Владимиром Васильевым.

Среди известных проектов, в которых Вячеслав Кулаев принимал участие как хореограф, Премия телеканала «Ру.ТВ», ТВ-проекты Первого Канала «Танцуй», «Болеро», «Лёд и пламень», «Точь-в-Точь», «Большая разница», «Прожектор Перисхилтон» и многие другие. Различные церемонии и шоу.

Фото: Дарья МИЩУК

- Меня всегда увлекало шоу. Работая над хореографическими номерами, хореограф чаще всего выступает еще и автором идеи, сценаристом и режиссером. И это у меня всегда получалось удачно, а зритель отмечал не только хореографический язык моих работ, но и драматургию, - подчеркнул Кулаев.

Вячеслав стал развиваться в области режиссуры. А импульсом для этого стало его участие в Церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи, где Вячеслав выступил креативным ассистентом режиссера-постановщика Церемонии. После этого опыта он стал заниматься самостоятельными работами в качестве креативного директора и режиссера-постановщика различных проектов, которые становились крупнее и ответственнее.

Сегодня Вячеслав успешно реализует свои способности как креативный директор, шоу и тв режиссёр, хореограф.

РАБОТА НА ТЕЛЕВИДЕНИИ

Свою карьеру в качестве хореографа Вячеслав Кулаев начал прайм-тайм проектах на ведущих телевизионных каналах. Он принял участие в более чем 30 тв-шоу, работал на съемках музыкальных клипов и фильмов.

Позднее, когда он стал режиссером, он переключился на комплексную постановку телевизионных шоу и сделал более 10 телевизионных шоу. К 2022 году в «копилке» разножанровых проектов Кулаева в роли режиссера шоу есть проекты на ведущих телевизионных каналах, например, «Лучше Всех», «Удивительные люди», «Вокруг смеха», «Yesterday live», «Новогодняя ночь на Первом Канале», «Танцуй», «Империя иллюзий», «Парк», «Без страховки» и другие

Фото: Дарья МИЩУК

Также Кулаев являлся членом национальном жюри международного конкурса Евровидение. Он оценивал выступление участника каждой из стран в финале конкурса. «Мы тайно голосовали в атмосфере секретности. В общем, необычный опыт», - рассказал Кулаев.

Как креативный и шоу директор, Вячеслав Кулаев был одним из создателей грандиозного спектакля «Войны Духа», симфонического шоу в Москвариуме. Также он работал над спортивными шоу: Международный киберспортивный турнир по игре Dota 2 - EPICENTER, Фестиваль художественной гимнастики «Алина», международный турнир «Небесная Грация»; музыкальными шоу и церемониями: Русская музыкальная премия телеканала РУ.ТВ, Moscow Fashion Week, Российская национальная музыкальная премия «Виктория», шоу Димы Билана «33» и шоу группы А-студио «Powered by music». Кроме того, он участвовал в международных событиях категории «А» - открытие и закрытие Международной выставки EXPO 2017, Церемонии открытия этапа гонки Формулы-1 «Гран-при России», Церемония открытия Чемпионата мира по боксу в Белграде. А одной из последних его работ стала Церемония закрытия Чемпионата мира по футболу, которая была реализована с компанией «Сила Света».

ПЕРВЫЙ КРУПНЫЙ ПРОЕКТ - ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ EXPO 2017

В 2017 году Вячеслав Кулаев выступил как креативный директор и режиссёр шоу директор Церемонии открытия и закрытия Международной выставки EXPO в Астане

- Церемония открытия EXPO-2017 - уникальный с точки зрения креатива, постановки шоу и применения технологий международный проект, над которым работали специалисты и компании из многих стран. Творческая уникальность его в том, что для такого важного и имиджевого проекта для страны, я выбрал язык не официозной церемонии, а спектакля, который провел зрителя через атмосферное, тонкое шоу по теме выставки «Энергия Будущего» в едином художественном ключе, - отметил Вячеслав Кулаев.

Фото: Дарья МИЩУК

Проект задумывался как мультимедийный балет, где в основе лежит триптих художественных инструментов - язык музыки, танца и технологий.

- Я очень люблю работать с технологиями. И в Церемонии открытия EXPO-2017 мы использовали многие из них, начиная с полностью 3D-проекционного сетапа сцены, уникальных нижней и верхней механик до полностью запрограммированных air orbs, шаров-дронов с гелием внутри, в количестве, ранее никем не применяемым. Все представляло единый непрерывный эффект, - уточнил креативный директор.

Для реализации всех указанных задумок специалисты пригласили лучшие компании в сфере сценических технологий: Show Canada и Stage One, работающих над проектами Circus Du Soleil и над большинством Олимпийских Церемоний, инновационных Air Stage, PRG - мирового лидера в световом и проекционном оборудовании и других. Стоит отметить, что это шоу получило престижную премию BEMA, как «Лучшее торжественное Открытие» и «Лучшее использование инновационных технологий».

ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ ЧМ ПО ФУТБОЛУ В КАТАРЕ В 2022 ГОДУ

Закрытие Церемонии Чемпионата мира по футболу - это крупнейшее международное событие, за которым единовременно следили 1,5 миллиарда зрителей по всему миру. В задачи Вячеслава при работе с проектом входила реализация креативной концепции, ее воплощение в жизнь

- Как режиссёр шоу, я всегда пристально слежу за качеством постановки. Этот проект не стал исключением. Я руководил репетиционным процессом, участвовал в определении и разработке сценическо-постановочных и технических средств. Контролировал всё происходящее в соответствии с креативной концепцией. В общем, это огромный проект и задач было очень много, - вспомнил Вячеслав Кулаев.

Фото: Дарья МИЩУК

Отдельную интересную часть работы Вячеслава составила коммуникация и репетиции с международными звёздами, участвовавшими в шоу: обладателями Grammy, Billboard Awards, MTV Europe Music, Премии NRJ Music и прочих наград.

В этом году, Вячеслав примет участие ещё в нескольких международных проектах.