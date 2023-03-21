Продовольственная безопасность в деле: Хабаровский край обеспечен семенами на 90 процентов

Подготовка к посевной ведется в плановом режиме Фото: Правительство Хабаровского края

Особое внимание в Хабаровском крае уделяется агропромышленному комплексу в связи с его стратегическим значением для региона. Губернатор края Михаил Дегтярев держит под личным контролем вопросы продовольственной безопасности, поэтому на прошедшем заседании оперативного штаба по повышению устойчивости экономики главой региона были обозначены новые цели для дальнейшего развития сельскохозяйственной отрасли.

Как отметил в начале мероприятия губернатор, подготовка к посевной кампании, включающая формирование необходимых запасов семян, дизельного топлива и удобрений, ведется в плановом режиме. Министр сельского хозяйства края Павел Сторожук заявил, что в среднем регион обеспечен семенами на 90 процентов, большинство из которых отечественной селекции. Наряду с этим продолжают накапливаться пестициды и минеральные удобрения.

Регулярные поездки по районам позволили Михаилу Дегтяреву хорошо разбираться в вопросах, волнующих сельхозпроизводителей. И, по его словам, несмотря на высокий уровень готовности имеющейся техники к выходу в поля, запрос на обновление парка тракторов и сеялок в муниципалитетах остается высоким. Поэтому в течение 2023 года пройдут два отбора на субсидирование специальной техники и оборудования.

Содействие в приобретении техники для фермеров и сельхозпроизводителей оказывается в крае уже третий год. И если в 2021 году процент возмещения средств составлял 20 процентов, то в этом году уровень поддержки планируется довести до 50 процентов.

- Это важная мера, стимулирующая жителей на техническое перевооружение, поэтому однозначно будем и дальше наращивать поддержку, - нацелил на работу ответственных лиц Михаил Дегтярев.

Кроме модернизации оборудования, в приоритете остается работа по планомерному увеличению посевных площадей. Прошлогодняя посевная завершилась для края приростом на 2,4 тысячи гектаров. В текущем году планируется увеличить посевные площади еще на семь тысяч гектаров, чтобы общая площадь достигла 65 тысяч гектаров.

- В рамках флагманской инициативы «Край инноваций и новых возможностей» единой стратегии развития региона наша цель - увеличить посевную площадь к 2026 году на 20 тысяч гектаров, а к 2030-му - на 30 тысяч гектаров, - обозначил задачи глава региона.

Фиксация этих показателей в программных документах в открытом доступе позволяет всем заинтересованным сторонам планировать свою работу, в том числе за счет привлечения по льготной ставке кредитов на нужды сельхозпроизводителей и участия в льготных программах технического перевооружения, часть расходов на которые закрывается из краевого бюджета.