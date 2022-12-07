Автобус проезжает мимо: дети в Магадане не могут добраться до школы в морозы

Дети идут до остановки полтора километра пешком в холода Фото тематическое Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почти полтора километра пешком, еще чуть-чуть - и, наконец, на горизонте замаячила заветная остановка… Фу-х, почти добрались! Надо бы поторопиться, а то ведь можно и не успеть запрыгнуть в автобус, или тот, того и гляди, как всегда, проедет мимо…

Чуть ли не каждое утро для школьников пригорода Магадана начинается с такой вот «ромашки» - успеют - не успеют на автобус. Одно дело, когда на улице тепло, прогуляться до остановки, которая находится за тридевять земель, бывает даже интересно, да только погода в области любит преподнести свои ледяные сюрпризы. К слову, раньше родителей такая ситуация не смущала, как-то выкручивались, ходили, но в последнее время такой расклад стал жителей не устраивать, и они начали жаловаться.

Суть претензии родителей в том, что школьный автобус ходит с явными нарушениями - ученики, проживающие по улице Кожзаводской в Магадане, уезжают не с указанной остановки, а сначала идут пешком до другой остановки - «Пригородной», которая, к слову, находится за 1,2 километра.

Информацией о том, что дети с трудом добираются до школ, заинтересовалась прокуратура города Магадана и инициировала проверку, во время проведения которой выяснилось, что имеют место и другие нарушения.

- При проверке движения школьных автобусов по маршруту выявлены факты осуществления остановки автобусов с нарушением графика движения, автобусы на остановках стоят не более минуты, проезжают мимо остановок при отсутствии детей, сопровождающий педагог покидает автобус ранее конечной остановки, - рассказали в прокуратуре Магадана.

Эти нарушения стали основанием для внесения департаменту образования представления. Сейчас власти с этим разбираются.

Как рассказали «КП» - Хабаровск» в департаменте образования мэрии Магадана, представление от прокуратуры поступило практически в то же время, что и обращение от родителей по поводу удаленности остановки.

- Этот маршрут работает не первый год. Родители знают, как ходит автобус, и где он останавливается. До этого никаких жалоб и обращений по этому поводу в департамент не поступало. Чтобы изменить и утвердить новые точки остановок для автобуса, необходимо разработать новый маршрут и согласовать во всех профильных ведомствах, - рассказал редакции Алексей Юрздицкий, руководитель департамента образования.

Собеседник также добавил, что департамент сейчас разбирается в ситуации и готовит ответ на представление в прокуратуру.

Поднятая проблема напрямую связана с особенностями климата на Колыме. Хорошие морозы здесь были всегда. А сейчас, зимой, они крепчают с каждым днем. В начале декабря над Магаданом проходил небольшой теплый циклон, температура была замечательная, чуть ли не -9 градусов всего, но это явление редкое, в последние дни тут температура начала опускаться уже до -18 градусов.

В некоторых районах морозы ударили уже со всей силой, в школах даже отменили занятия. Например, в Тенькинском, Ягоднинском и Сусуманском районах термометр показывает -54 градуса! Магадан, как обычно, тоже ждут лютые морозы, как в этом случае будет курсировать школьный автобус - неизвестно, и как детям добираться до школы - тоже неясно.

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