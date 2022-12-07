Резко подорожала: во сколько обойдется кастрюля борща жителям Хабаровска в декабре?

В декабре 2022 года стандартный набор любимого супа обойдется в 172,67 рубля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новый месяц и новый замер индекса борща в Хабаровске. В декабре 2022 года стандартный набор любимого супа обойдется в 172,67 рубля. И это дороже, чем было в предыдущем месяце. Такие данные приводят авторы проекта «Индекс борща».

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Стоимость всеми известного блюда рассчитывается, исходя из классического рецепта на семью из четверых человек. Не учитываются приправы и декоративные элементы в виде петрушки и лаврового листа. А говядина заменена на более дешевую курицу.

Стандартный рецепт борща на четырех человек состоит из: картофеля (350 граммов), капусты (200 граммов), лука (80 граммов), моркови (80 граммов), свеклы (130 граммов), чеснока (шесть граммов), курятины (500 граммов). Учтены и дополнения к супу - сметана (100 граммов) и хлеб (200 граммов).

ЦЕНЫ

За месяц в Хабаровске, по данным авторов «Индекса борща», подешевели 80 граммов лука - теперь они стоят 2,4 рубля вместо 2,64 рубля в ноябре. Снизилась цена и на свеклу: за 130 граммов просят 4,42 рубля против 4,55 рубля месяцем ранее. Стоимость 80 граммов моркови упала с 3,2 рубля до 2,8 рубля.

За 200 граммов капусты в декабре придется заплатить 5,2 рубля вместо 3,2 рубля в ноябре. Полкилограмма курицы обойдется в 98,89 рубля вместо 96,40 рубля в прошлом месяце. Серьезный рост показал хлеб: 200 граммов теперь стоят 19,2 рубля против «ноябрьских» 13,19 рубля.

Цены не изменились на 350 граммов картофеля (10,46 рубля), шесть граммов чеснока (1,8 рубля) и 100 граммов сметаны (27,5 рубля).

Итого декабрьский индекс борща в Хабаровске составил 172,67 рубля. С таким показателем город занял седьмую строчку по дороговизне блюда. Рост сразу на две позиции. За месяц кастрюля супа подорожала на 9,64 рубля. Для сравнения - в среднем по России четыре порции борща обойдутся в 148,86 рубля.

ГДЕ И ПОЧЕМ?

Выше среднего по стране, но дешевле, чем в Хабаровске, кастрюля супа в Чите (171,58 рубля), Иркутске (153,31 рубля) и Салехарде (149,67 рубля). Абсолютный чемпион по дороговизне борща - Анадырь. Здесь четыре порции блюда обойдутся в 376,74 рубля.

Второе место в индексе борща занимает Магадан с ценой за кастрюлю супа в 314,73 рубля. На третьем - Норильск и 254,23 рубля.

Самый дешевый борщ оказался в Москве (112,54 рубля), Ростове-на-Дону (111,71 рубля) и Нижнем Новгороде (108,22 рубля).

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