Ставка - жизнь хозяина: алабай сразился с рысью, чтобы спасти своего владельца в Свободном

Хозяин пса рассказал, почему рысь оказалась на дереве Фото: zeiskieogni/Антон Алатко

Нашумевшая история встречи человека, алабая и рыси в Амурской области обрастает новыми подробностями. О том, как именно лесная хищница оказалась на дереве, рассказал главный очевидец происходящего - хозяин пса, загнавшего ее наверх.

УЧУЯЛ НЕЛАДНОЕ

6 декабря Алексей, житель Свободного, как обычно, вывел своего алабая Барика на прогулку. Было около восьми утра, и мужчина удивился активности своей собаки, которая настойчиво тянула его в сторону бетонного забора. Алексей ожидал увидеть за поворотом что угодно, только не огромную хищную кошку, выбежавшую на него прямиком из леса.

- Возле забора сидела здоровенная рысь. Я сначала даже не понял, кто это, подумал, что раскормленный домашний кот, - рассказал «КП» - Хабаровск» Алексей, владелец Барика.

Рысь-красотка покорила сердца одним и напугала других Фото: zeiskieogni/Антон Алатко

Дикарка увидела Алексея и тут же ринулась к нему. Мужчина рассказал, что она была в охотничьей стойке и явно готовилась напасть и вцепиться в горло. Мужчина не на шутку перепугался и стал ждать неминуемой гибели. Но вдруг на защиту Алексея встал его верный друг. Барик бросился рыси наперерез и вступил с ней в бой.

- Он треснул ее лапой по боку, а затем наступил на хвост. Барик сам не маленький, только в холке достигает метра и в длину метр десять. А эта кошка даже ниже его была. Но она такая, бодренькая, резво на меня бежала.

На дереве она чувствовала себя в безопасности Фото: zeiskieogni/Антон Алатко

ЭФФЕКТНОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

Рысь поняла, что до добычи не доберется, и настала уже ее очередь бояться. Бесстрашный алабай не думал уступать ей и отдавать любимого хозяина на растерзание. Хищнице пришлось ретироваться, но вот бежать оказалось некуда. Она отчаянно шипела, пригнувшись к земле. Барик зажал ее у забора, и тогда у рыси остался лишь один выход - забираться на дерево, где пес ее точно не достанет.

- Она запрыгнула наверх и сразу легла на ветки. Я отогнал Барика к другой стороне забора, чтобы он не пытался трясти дерево. Если бы он начал шатать, ей пришлось бы прыгать, но я этого не хотел. Неизвестно, куда бы рысь побежала, а у нас в это время и бабушки, и дети по улице ходят. Всякое могло произойти.

ОСАДА И БЕГСТВО

Алексей тут же позвонил на «112», и на место прибыли полицейские. Вид рыси на дереве привлек и множество зевак, которые ошарашенно разглядывали притаившуюся, как птичка, хищницу.

- Сотрудники полиции обеспечивали безопасность людей, следили за тем, чтобы никто не подходил к дереву, - рассказал «КП» - Хабаровск» Сергей Чебарев, начальник пресс-службы УМВД по Амурской области.

Барик и Алексей Фото: zeiskieogni/Антон Алатко

По словам Алексея, вместе с участковыми он ждал сотрудников МЧС и охотнадзора, но на место так никто и не приехал. Мужчине уже пора было уезжать на работу, поэтому он увел Барика домой и уехал по делам.

- Мне потом прислали видео и рассказали, как рысь слезла с дерева. Какой-то прохожий подошел и начал его трясти. В итоге кошка спрыгнула и стрелой улетела в лес. Зря он, конечно, так. Она ведь теперь вообще неизвестно где находится. Может снова прийти, а у нас дети гуляют здесь.

Прохожие наблюдали за животным на дереве Фото: zeiskieogni/Антон Алатко

Другие очевидцы событий рассказывают, что за пять часов рысь не сдвинулась с места. Тогда какой-то незнакомец подошел прямиком к ее убежищу и с силой тряхнул ствол. Рысь шмякнулась об забор и убежала, поджав уши. Сняли и выложили видеоролик молодые парни - прохожие, которые предпочли остаться анонимными.

В охотнадзоре Амурской области опровергли информацию о причинении рыси вреда. В ведомстве объяснили, что специалисты отвезли рысь в лес, в родную среду обитания.

- Это частое явление и не первый случай. Сколько раз и в Белогорске, и в Благовещенском районе было. Рысь не очень боязливая кошка и в поисках пищи выходит из леса и попадается людям на глаза, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Стуликова, пресс-секретарь управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области.

Барик Фото: zeiskieogni/Антон Алатко

БЕССТРАШНЫЙ СТРАЖНИК

К слову, такая ситуация вполне может повториться, ведь это не первый случай, когда рысь забредает в Суражевку, район Свободного, где все произошло. Такое было два года назад, да и сам Алексей уже сталкивался с дикими кошками.

- У нас тут лес буквально в ста метрах. Мы с Бариком ходили за Зею (река - прим. ред.) тренироваться. Я ему даю бегать с покрышкой для поддержания формы. Так он пока носился, нам рыси встретились. Правда, они были далеко, поэтому опасности не представляли.

Она восседала на кроне дерева с невозмутимым видом Фото: zeiskieogni/Антон Алатко

Барик оказался довольно популярным псом. Сам Алексей говорит, что его весь город знает. Отличается двухлетний чистокровный туркменский алабай воспитанностью, ведь его нельзя встретить на улице без намордника, Алексей за этим тщательно следит.

- Он воспитанный и порядочный пес. Очень любит детей и женщин, а они любят с ним фотографироваться. Не любит только людей, от которых пахнет алкоголем. Ну а с кошками у него с детства вражда, видимо, поэтому сразу рысь и учуял.

Слева - Барику четыре месяца, справа - Барику восемь месяцев Фото: предоставлено героем публикации

Алексей очень любит своего питомца. Вместе с женой они прививают ему полезные привычки, дрессируют и следят за его здоровьем. Хозяин уверяет - мифы о бойцовых породах и агрессивном характере алабаев - неправда. Все зависит от воспитания, а с этим у Барика проблем нет. Но если потребуется, постоять за членов семьи пес сможет. Пока Барик рядом, Алексей чувствует себя в безопасности, ведь собака на деле доказала свою преданность и стремление защитить мужчину от беды.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ:

Испугалась алабая и залезла на самый верх: рысь спряталась на дереве от собаки в Свободном

Рысь пряталась на дереве от собаки в Приамурье (подробнее)