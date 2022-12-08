«Самым страшным было ощущение беспомощности»: 22-летний житель Хабаровска вывел раненых из-под шквала огня под Киевом

22-летний матрос Денис Остапенко после учебы пошел в армию и оказался в зоне проведения спецоперации Фото: Администрация Хабаровска

Морской пехотинец из Хабаровска указом Владимира Путина награжден медалью «За отвагу». 22-летний матрос Денис Остапенко после учебы пошел в армию и оказался в зоне проведения спецоперации. Здесь он проявил все свое мужество и героизм.

ДЕНИС ОСТАПЕНКО

Денис Остапенко после школы окончил хабаровский промышленно-экономический колледж, освоил профессию программиста. После ушел на срочную службу в армию, где решил остаться. Подписал контракт, получил специальность стрелка - помощника гранатометчика.

В начале марта Денис Остапенко оказался под Киевом. Здесь шли ожесточенные бои. Батальон десантно-штурмовой бригады занял северо-западную часть населенного пункта. В их задачи входило закрепиться и обеспечить продвижение основной группировки войск.

Денис Остапенко служил в роте морской пехоты Фото: Администрация Хабаровска

После ночного штурма штаб вооруженных сил Украины отправил к населенному пункту группу, которая заняла позиции на основных подступах. К нашему батальону на помощь пришла рота морской пехоты вместе с Денисом Остапенко.

Под непрекращающимся огнем рота вошла в пункт без потерь. Завязалась долгая перестрелка. Следующие сутки морпехи держали рубежи, успешно отражая многочисленные яростные атаки противника. Под натиском российских бойцов враг понес серьезные потери.

МИНОМЕТНЫЙ ОГОНЬ

Задача была выполнена, и морпехи должны были соединиться с основными силами. Бойцы забрали раненых и, прикрывая друг друга, направились к реке. Отступали ночью под прикрытием боевых машин пехоты. Техника встала с противоположной стороны реки. И в этот момент противник открыл минометный огонь.

Свой героизм Денис Остапенко проявил под Киевом Фото: Администрация Хабаровска

- Я переносил раненого. Во время одного минометного обстрела со стороны украинцев почувствовал сначала тепло в ноге, потом обжигающую боль. Как выяснилось позже, получил ранение правого бедра и левой голени. Самым страшным было ощущение беспомощности, когда полз к своим. Но было необходимо переправляться, и несмотря на сильное течение реки и судороги в ногах самостоятельно вместе с товарищами переплыл ее, после чего бойцы перенесли меня в БМП. Раненых мы тоже спасли, - рассказал Денис Остапенко.

Потом была операция в полевом госпитале, после - в Санкт-Петербурге. После того как Денис Остапенко пришел в себя, тут же позвонил родителям. Парень признается: «О ранении говорить не стал. Они сами как-то потом узнали».

Указом Владимира Путина за личное мужество и отвагу, проявленные в боях и при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности, матрос запаса Денис Остапенко награжден медалью «За отвагу». После полного восстановления парень планирует работать в полиции.

Благодарности за сына принимали родители Дениса Остапенко Фото: Администрация Хабаровска

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