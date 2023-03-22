Михаил Чувашов: Дороги, где даже таксисты боятся ездить, должны быть отремонтированы

2023 год начался с ремонтных работ дороги в квартале Моряков-Амурцев

Подходит к концу уже третий месяц года, зима наконец сменяется теплыми весенними днями. Но независимо от времени года не меняется желание жителей Хабаровска жить в чистом, комфортном и безопасном городе. Ответственность за повышение качества жизни населения лежит в том числе на депутатах, которые прислушиваются к чаяниям жителей. Депутат Хабаровской городской думы по избирательному округу №28 Михаил Чувашов рассказал «КП» - Хабаровск», какие проблемы хабаровчан решаются или будут решены в ближайшее время.

- Михаил Валентинович, какие проблемы накопились у жителей Хабаровска за первые месяцы года?

- Надо сказать, что проблемы первых месяцев не сильно отличаются от повседневных проблем, с которыми обращаются люди. Свои корректировки могут вносить разве что погодные условия. Тогда поступают запросы на чистку межквартальных проездов и пешеходных переходов. Но в этом году зима была не особенно снежной, поэтому обращений по этой части было не так много, как в прошлом году. В основном большой пласт обращений имеет отношение к отрасли управления дорог и внешнего благоустройства. Сходит снег, а вместе с ним исчезает и разметка дорог, регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов, - рассказал «КП» - Хабаровск» Михаил Чувашов.

- Как удается решать обращения, поступающие от жителей вашего 28 округа?

- Есть обращения, связанные со сферой ЖКХ. Эти вопросы касаются вывоза твердых коммунальных отходов и состояния тех площадок, которые сегодня в многоквартирных домах отведены под контейнеры - где-то эти самые контейнеры уже находятся в изношенном состоянии, а где-то площадка не соответствует нормам СанПиНа. Здесь работа осуществляется через комитет по управлению Краснофлотским районом, через отдел ЖКХ администрации Краснофлотского района. Большой вопрос, работа над которым началась еще в прошлом году - строительство дороги на территории квартала Моряков-Амурцев. Раньше там была только грунтовая дорога, и доходило до того, что даже таксисты отказывались там ездить, не говоря уже об ущербе для личного транспорта. Поэтому от жителей справедливо поступало множество обращений. Но вопрос решен, и сейчас уже проводятся первые ремонтные работы на участке. Также обращения по моему округу касаются установки автобусных павильонов на остановках, где на сегодняшний день они отсутствуют. В Краснофлотском районе это остановка «Поселок Победа», где по маршруту в сторону центра нет павильона. Вопрос был отработан с управлением транспорта, и к концу мая павильон появится.

- Какая работа ведется в округе по реализации «миллиона для депутата»?

- Смета была составлена совместно с администрацией комитета по управлению Краснофлотским районом. Денежные средства направлены на ремонт дорожного полотна, которое ведет на территорию гимназии №8 Краснофлотского района.

- Недавно при вашем содействии была оказана помощь добровольческому объединению «Сюрприз с любовью». Каким образом вы как депутат осуществляете взаимодействие с жителями и подобными общественными организациями?

- Говоря обо мне, взаимодействие с жителями происходит посредством личных приемов, а также дворовых встреч в многоквартирных домах и частном секторе. На одной из таких встреч ко мне обратилась руководитель организации «Сюрприз с любовью» с просьбой о приобретении техники для организации рабочего процесса. С этим вопросом я обратился в региональное отделение партии, им удалось изыскать финансовые средства для приобретения необходимого организации принтера. Мы также регулярно работаем с активными спортивными сообществами пенсионеров Краснофлотского района, приобретая грамоты и медали на различные спортивные мероприятия. Кроме того, там же, на территории, сотрудничаем со спортивным комплексом «Авангард» и по запросу приобретаем ракетки, сетки для тенниса и другой спортивный инвентарь.