Михаил Дегтярев: У нас нет «своего» или «чужого» бизнеса, он весь наш!

Открытие Сквера будет приурочено к 85-летию Хабаровского края. Фото: Правительство Хабаровского края

Губернатор Михаил Дегтярев последовательно придерживается курса на открытость для предпринимательского сообщества региона. Глава края лично взаимодействует с крупным бизнесом и руководством местных деловых ассоциаций, регулярно проводит встречи, где интересуется проблемами и помогает найти пути их решения. Так, очередное совещание во главе с губернатором было посвящено вопросам модернизации совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата.

Обсуждение в ходе рабочей встречи состоялось при участии заместителя председателя правительства Хабаровского края Марии Авиловой, советника губернатора Андрея Веретенникова и сопредседателя краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Ильи Немиша.

Одна из основных функций совета как координационного органа - консолидация усилий власти и бизнеса с целью дальнейшего эффективного развития краевой экономики. Как заметил губернатор, совет по предпринимательству уже претерпел серьезные изменения.

- В прошлом году мы приняли ряд решений, которые предусматривают оптимизацию его деятельности. Численный состав был сокращен, но при этом удалось нарастить охват бизнес-объединений, - пояснил Михаил Дегтярев.

На сегодняшний день совет насчитывает 35 объединений и ассоциаций, в составе которых задействовано порядка 1000 предпринимателей, а также 19 муниципальных отделений, где на местах функционируют около 320 представителей бизнеса. Среди членов комитетов и рабочих групп совета числятся более 100 коммерсантов.

В целях повышения инвестиционной и деловой привлекательности края модернизированный совет выступает с предложением реализации нескольких инициатив, в числе которых - создание Сквера предпринимателей, социальной ответственности и меценатства. Сквер, который планируется открыть в Хабаровске в районе улицы Калинина, будет представлять собой общественное пространство, предназначенное, помимо популяризации бизнес-деятельности, также и для комфортного отдыха жителей и гостей края.

По словам советника губернатора Андрея Веретенникова, открытие объекта планируется приурочить к предстоящему 85-летнему юбилею Хабаровского края. Финансовая составляющая полностью ляжет на плечи самих инициаторов проекта. Идея получила одобрение со стороны главы региона.

- С моей стороны по всем вашим предложениям - зеленый свет. Я приветствую любую активность. Главное, чтобы предприниматели добросовестно выполняли свои обязательства: зарабатывали, платили налоги, заботились о своих сотрудниках и продвигали наш край, - заявил Михаил Дегтярев.

В свою очередь, краевое правительство продолжит работу по оказанию необходимой поддержки местного бизнеса. Губернатор с начала своей работы в регионе отмечал, что «не намерен делить бизнес на свой и чужой», помогая любым социально ответственным предприятиям. Теперь же бизнес, заручившийся поддержкой властей, сам оказывает помощь отправившимся на СВО хабаровчанам и жителям других муниципалитетов, участвует в реализации программ благоустройства и берет на себя повышенные социальные обязательства.