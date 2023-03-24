Будущее контактных центров: современные реалии и тренды

Фото: Григорий ЮРКИН

Коммерческий директор VOICECOM Григорий Юркин рассказал о развитии контактных центров и трендах сегодняшнего дня. Он одним из первых участвовал в создании интеллектуальных голосовых помощников и виртуальных ассистентов, а в начале этого года стал автором программного решения U-Speech - модуля классификации естественной речи и распознавания эмоций с применением искусственного интеллекта.

- Григорий, расскажите на собственном опыте о том, как развивались контактные центры.

- Контактный центр - это интеллектуальный живой организм, в котором все должно постоянно развиваться и эволюционировать. Работа КЦ состоит не только из управления специалистами центра, но и из внедрения новейших технологий, которые помогают в повышении качества услуг и снижении затрат. Учитывая серьезную конкуренцию на рынке, нужно понимать, что продукты автоматизации работы помогают сохранять низкую стоимость услуг без потери качества. Аутсорсинговый контактный центр всегда рассматривался в том числе как оптимизация существующих расходов компаний. За последние 5-7 лет многие компании внедрили разработки в области управления, технологии по управлению контролем качества операторов, развивали собственные платформы и реализовали автоматизацию по исходящим звонкам. Цель была в том, чтобы поднять планку по качеству, работая с самыми крупными заказчиками, например, банками и аптечными холдинги.

- В найме персонала для кц есть своя специфика?

- Главная особенность контактных центров в вопросе найма - это Attrition Rate или текучка кадров. Конечно, существуют системы мотивации сотрудников и автоматизированная система самооценки, при которой оператор видит собственный прогресс. Однако важно понимать, что работа над сложными проектами приводит к выгоранию специалистов, поэтому, например, за год работы на таком проекте может смениться больше половины всех сотрудников.

- Какие тренды в развитии контактных центров сегодня вы как эксперт можете выделить?

- Основной тренд в том, что современный контактный центр обязан обладать технологиями, которые позволяют правильно определять тематику обращения клиента и переводить сразу в соответствующую скилл-группу или обслужить с помощью речевого сервиса самообслуживания без переключения на оператора. Среди основных трендов развития КЦ можно выделить:

1. Виртуальный ассистент. Он помогает обрабатывать типовые вопросы от клиентов без обращения к специалистам телефонного центра. Таким образом минимизируется использование операторского труда, а это автоматически снижает стоимость услуг и бюджетную нагрузку на заказчика. При этом мы можем говорить о повышении качества обслуживания за счет того, что клиент оперативно получает ответ на вопрос;

2. Ассистент оператора. Технология, при которой робот не заменяет оператора, а помогает ему сформулировать ответ на вопрос. Ассистент оператора способен также помочь в онбординге начинающего специалиста и ускорении его адаптации;

3. Речевая аналитика. Ни один современный контактный центр не может работать без этого инструмента, так как он помогает контролировать качество предоставляемых услуг и выполнение KPI. Также именно речевая аналитика способна дать информативный инсайт от клиентов. Ранее такие исследования проводились по телефону, но они были однобоки, так как на звонок с опросом о качестве услуг отвечал лишь небольшой процент клиентов. Теперь, чтобы подобный анализ был многосторонним, существует речевая аналитика.

- Поделитесь дальнейшими планами по развитию.

- На нашем рынке, как и в любой сфере предоставления услуг, самое важное - это заработать хорошую репутацию. Сейчас я сконцентрирован на создании высококачественного сервиса и формировании позитивного имиджа среди наших существующих и потенциальных заказчиков.