Виталий Морозов: Депутатский миллион пойдет на освещение улиц и водоснабжение жителей

Депутат помогает жителям прояснить вопросы, связанные с оплатой коммунальных услуг

Практически каждый день депутаты узнают что-то новое о состоянии города, знакомясь с обращениями хабаровчан по тем или иным вопросам. Депутат Хабаровской городской думы по избирательному округу №29 Виталий Морозов рассказал «КП» - Хабаровск», что беспокоит жителей города, и какие меры планируется принять по дальнейшему благоустройству краевой столицы.

- Виталий Евгеньевич, какими проблемами живут хабаровчане в начале года?

- В первом квартале 2023 года большинство вопросов, адресованных нам в ходе информационных встреч, было связано с выставлением счетов за коммунальные услуги со стороны регионального оператора. Проблема в том, что ранее счета либо выставлялись не ежемесячно, либо не выставлялись вовсе, поэтому итоговая сумма удивила многих жителей. На наш взгляд, необходимо выстроить информационное взаимодействие между жителями и регоператором. Жителям улиц Ясной, Таймырской и Ушакова были переданы все контактные телефоны и даны необходимые разъяснения по интересующим вопросам. Как следствие - у жителей с указанных улиц больше не осталось вопросов. Также популярным вопросом в личных обращениях в зимний период является уборка снега на различных проезжих частях, в том числе тротуарах, - рассказал «КП» - Хабаровск» Виталий Морозов.

- Инициатива «миллион для депутата» - есть ли понимание, на что будут направлены средства на вашем округе?

- Работа по реализации проектной идеи «миллион для депутата», инициированной мэром города Сергеем Кравчуком, ведется еще с прошлого года. Уже в начале этого года мы с руководством комитета по управлению Краснофлотским районом собирались для обсуждения вопросов местного значения в нашем городе, принимая во внимание точечное распределение средств из городского бюджета. Проанализировав вопросы, обозначенные жителями в ходе информационных встреч и отраженные в обращениях, а также рассмотрев предложения специалистов администрации, мною были предложены несколько мероприятий. На участке от дома №30 до №39 по улице Хорышева, а также на переулке Матросском планируется провести работы по установке фонарей на солнечной батарее для освещения. Главным распорядителем бюджетных средств в этом вопросе является Управление дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска. Еще одна инициатива - установка водонапорной колонки на переулке Пионерском. Здесь ответственным исполнителем является МУП «Водоканал».

- 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника. Как это событие сможет преобразить сферу образования, помочь ее развитию в Хабаровске и крае?

- В рамках реализации указа президента России от 27.06.2022 года №401 заместитель председателя федерального правительства Дмитрий Чернышенко обратил внимание на научное наставничество, одной из задач которого является адаптация и создание условий для полноценной работы молодого ученого. Полагаю, что теперь одним из приоритетов для руководства высших учебных заведений Хабаровского края будет являться повышение квалификации молодых преподавателей и создание условий для проведения научных исследований. Кроме того, в Краснофлотском районе на 2023 год запланировано возведение учебного кампуса, что подтверждает намерение о создании дополнительных условий для обучения среди потенциальных абитуриентов. Реализация данного указа тем не менее будет направлена не только на преобразование сферы образования, ведь наставничество подразумевает также оказание помощи детям, оставшимся без попечения родителей. В частности, данная деятельность связана и с волонтерским движением, которое также получит развитие.