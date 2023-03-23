«Мне за эту разработку такую премию дадут!»: лужаходы изобрел житель Биробиджана

В городе состоялась презентация творения инженерной мысли Фото: скриншот из видео

Весна на Дальний Восток пришла не одна, а в компании с гигантскими лужами. Грязные ручьи и реки разливаются по Хабаровску, Комсомольску, Биробиджану и другим городам. Люди вынуждены обходить улицы и искать наиболее сухие пути. Но житель ЕАО решил, что прыгать по асфальту не для него. Он изобрел новаторскую обувь под названием «лужаходы».

Мужчина из Биробиджана показал разработку на видео, которое опубликовали в телеграм-канале 27dps_laso. В ролике он демонстрирует способ применения лужаходов на затопленном пешеходном переходе. Надев свою обувь, он идет прямиком по грязной воде, а ноги остаются совершенно сухими.

Лужаходы сделаны наподобие японских сандалий гэта. Такие в Стране восходящего солнца носили в древности, а сейчас используют как часть традиционного наряда на фестивалях и праздниках. Лужаходы сделаны из дерева: одна плоская часть для стопы и две подпорки в качестве подошвы. Сверху конструкции есть специальная ткань, чтобы ноги не выпадали.

Не обошлось и без дизайна: свою разработку изобретатель дополнил декором. Черным маркером на сандалиях написано, что сделаны они в Биробиджане. Также на лужаходах написано «мэрия». В видео конструктор говорит, что лужаходы подарены ему администрацией города, которая его не очень любит. Очевидно, что это шутка, однако мужчина настаивает. На данный момент имя уличного инженера остается неизвестным, но с фантазией у него явно все в порядке.

Тем временем в Хабаровске и Комсомольске люди продолжают мочить ноги. Наступившее тепло растопило снег, поэтому ходить и ездить по улицам непросто. С вечера на 22 марта до утра 23 числа лил дождь, и ситуация лишь усугубилась.

Комсомольск-на-Амуре и вовсе стал похож на Венецию. Без резиновых сапог переходить дороги практически невозможно, а водители сообщают, что из-за ударной волны от луж теряют номера. Запчасти автомобилей также могут выходить из строя, если проезжать через глубокие дорожные «пруды».

- Мы прогнозируем кратковременное понижение температуры, затем снова ожидается рост. На дорогах будет гололед, поэтому нужно быть осторожными, и резину до конца месяца лучше не менять, - сообщила в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

Синоптики сообщили, что растаявший снег скоро превратится в гололед. Уже в ночь на 23 марта в регион придут заморозки после прошедшего циклона. А 24 числа днем наступят минусовые температуры.

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