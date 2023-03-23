Тепло побило рекорд 115-летней давности: в Хабаровске зафиксировано сразу два исторических максимума

Погода в Хабаровске 21 и 22 марта побила рекорд по теплу Фото: Олег УКЛАДОВ

Погода в Хабаровске 21 и 22 марта побила рекорд по теплу. Столь высокие температуры в эти дни в городе не фиксировались никогда. Новые абсолютные максимумы почти на два и 0,4 градуса оказались выше предыдущих.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ

Самая высокая температура 21 марта была зарегистрирована в 1898 году. Тогда столбики термометров в Хабаровске показали +10 градусов. Рекорд держался 115 лет, пока в 2023 году воздух 21 марта не прогрелся до +11,9 градуса.

- Еще один исторический максимум в Хабаровске был перекрыт 22 марта. В этот день в 2008 году было 11,4 градуса. Спустя 15 лет мы зарегистрировали температуру воздуха +11,8 градуса, - рассказала «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

ПРОГНОЗ В ХАБАРОВСКЕ

Прогноз в Хабаровске говорит о том, что 23 марта абсолютный максимум перекрыть уже не удастся. Температура воздуха с этого дня начнет падать. Местами аж на десять градусов.

Предыдущие несколько дней погода в Хабаровске радовала температурами +10 +14 градусов. С 24 марта столбики термометров днем рухнут до +3 градусов. По ночам ожидается -5 -10 градусов.

Пока весенняя погода в Хабаровске продолжит сохранять неустойчивый характер. Это стандартный процесс для города и края в целом. Потепление будет сменяться похолоданием примерно до конца апреля.

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