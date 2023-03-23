Вика Цыганова рассказала о будущих планах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Певица Вика Цыганова обрадовала земляков внезапным заявлением. Знаменитость приедет на малую родину и выступит перед поклонниками ее творчества. Послушать песни Вики Цыгановой хабаровчане смогут уже 25 марта в Городском Дворце культуры.

Вместе с мужем она живет в доме под Москвой Фото: личная страница Вики Цыгановой в социальных сетях

- Дорогие мои земляки, я уже пакую чемоданы и лечу к вам на крыльях любви. Встречайте! Самые лучшие песни пою для вас, споем вместе «Русскую классику», все будет, как надо. Встретимся на концертах, - сказала Вика Цыганова в своем Telegram-канале.

Сейчас Вика Цыганова уже в Благовещенске. 23 марта она споет хиты для жителей Амурской области. После небольшого перерыва в день ее сольный концерт пройдет и в Хабаровске. Программа будет включать как хиты «Приходите в мой дом», «Калина красная», «Гроздья рябины», «Любовь и смерть», так и новые песни. Самым долгожданным хитом Виктории Цыгановой станет шлягер «Чебурашка».

Виктория Цыганова Фото: личная страница Вики Цыгановой в социальных сетях

Певица, композитор, актриса и модельер выступит в сопровождении группы «Северный ветер». Концерт Вики Цыгановой начнется в субботу, 25 марта, в 18:00.

Напомним, Виктория Цыганова родилась и выросла в Хабаровске. Она училась на актрису во Владивостоке в Дальневосточном институте культуры. Уже тогда Вика поняла, что у нее хорошо получается петь и сочинять стихотворения. Но актерское дело не забросила и долгое время играла в театрах.

Артистка не только поет, но и выпускает свою линию одежды Фото: личная страница Вики Цыгановой в социальных сетях

В 2019 году Вика Цыганова была кандидатом на выборах в госдуму в Хабаровском крае и говорила, что хотела бы стать губернатором региона. Сейчас певица поет в жанре шансон и успешно гастролирует по стране. Многие из ее песен посвящены Родине и патриотизму.

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