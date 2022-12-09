На смену ледяному началу декабря идет тепло Фото: Валерий ШАХОВ

Погода в Хабаровском крае сменила гнев на милость. На смену ледяному началу декабря идет тепло. Температуры будут выше нормы на два-три градуса, и все это без осадков и ветра. Жаль, что такой прогноз в Хабаровском крае пока только на выходные.

ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 10-11 НОЯБРЯ

Погоду на выходные в Хабаровском крае можно смело назвать благодатью. Ни снега, ни ветра, да еще и температуры повышенные. Ночью в регионе столбики термометров будут в пределах -17 -19 градусов. Днем температура воздуха поднимется до -11 -13 градусов при южном ветре 5-10 метров в секунду.

Для погоды в Хабаровском крае в декабре такой расклад - фактически подарок от небесной канцелярии. На выходных можно вдоволь насладиться комфортными температурами, потому что впереди нас ждет циклон. И нехилый.

- Циклон в Хабаровском крае начнется 13 декабря. Закончится 14 числа небольшим снегом. При прохождении циклона ночью потеплеет до -15 градусов, днем - до -10 градусов. Но будет ветер до 9-14 метров в секунду, - рассказала в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

Прогноз на неделю в Хабаровском крае будет уточняться.

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