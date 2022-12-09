Делали закладки ради матери-наркоманки: женщина втянула в преступность детей в Хабаровском крае

Суд в Комсомольске-на-Амуре рассмотрит дело по существу Фото: Иван ВИСЛОВ

Прокуратура Комсомольска-на-Амуре поставила точку в деле предводителя «семейного наркокартеля». 40-летнюю жительницу города обвиняют в сбыте наркотических средств в крупном размере. Но шокирующим фактом стало то, что обвиняемая привлекла к этому своих дочерей.

Как установило следствие, с марта по апрель 2022 года женщина, которая нередко сама употребляла наркотики, вовлекла в преступную деятельность троих своих дочерей в возрасте 10, 17 и 19 лет.

- Обвиняемая через социальные сети приобретала наркотические вещества. Она расфасовала более 14 граммов в полиэтиленовые пакеты, которые спрятала в пластилиновые слепки. Их, в свою очередь, дочери разносили по городу, делая тайники, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, старший помощник прокурора Хабаровского края по взаимодействию со СМИ.

Все «закладки» фиксировались координатами и фотоснимками, которые отправлялись матери. Та, в свою очередь, пересылала данные распространителю в соцсети.

- В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции пресекли незаконную деятельность в апреле 2022 года.

Учитывая тяжесть совершенного преступления, обвинение было предъявлено и двум дочерям, которые достигли возраста уголовной ответственности. Им вменяют статью «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети «Интернет» группой лиц по предварительному сговору в крупном размере». Младшая дочь проходит по уголовному делу в статусе свидетеля.

Утвержденное обвинительное заключение направлено в Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре, где оно будет рассматриваться по существу.

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