Межвузовский кампус в Хабаровском крае получил добро в Москве

Проект межвузовского кампуса прошел отбор среди 40 заявок на федеральном конкурсе Фото: Правительство Хабаровского края

Власти Хабаровского края уделяют колоссальное внимание повышению качества образования. Это проявляется не только в выделении средств на строительство новых школ и детских садов, но и в повсеместной работе со школьниками и студентами, для которых в последние годы внедряются дополнительные инструменты мотивации: от стипендий до всероссийских мероприятий.

Теперь новые возможности для молодого поколения откроются с появлением в Хабаровске межвузовского кампуса. Проект Хабаровского края попал в число девяти победителей федерального конкурса, учрежденного Министерством науки и высшего образования РФ. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев отметил масштабы комплекса, который будет построен в столице на базе Тихоокеанского государственного университета.

- Создание межвузовского кампуса на Дальнем Востоке для нас - флагманский проект. Он будет включать в себя строительство очень большого комплекса - 151 тысяча квадратных метров новых учебных корпусов, лабораторий, конгресс-центра, общежитий. Кампус станет крупнейшим в макрорегионе. Здесь будут учиться более 30 тысяч студентов, - пояснил глава региона.

Межвузовский кампус - это не только престиж Хабаровского края, но и возможность молодежи региона получать качественное образование в родных местах, не задумываясь о необходимости отъезда на Запад либо во Владивосток. Более того, теперь сам Хабаровск станет местом притяжения студентов из других городов, а около двух с половиной тысяч из них смогут принять общежития будущего кампуса. Еще часть мест будет отведена преподавателям и исследователям.

Планируется, что крупный межвузовский кампус пройдет госэкспертизу весной 2023 года, и в этом же году начнутся строительные работы. К сдаче объект должен быть готов к 2026 году. Михаил Дегтярев с оптимизмом смотрит в будущее, отмечая, что при поддержке Правительства России все удастся завершить в намеченные сроки. Кампус является одним из основных проектов флагманской инициативы единой стратегии развития региона «Край инноваций и новых возможностей». Однако проект способен внести огромный вклад в развитие не только региона, но и всей страны.

- Мы выделили шесть ключевых направлений, которые будут развиваться на базе этого Тихоокеанского университета. В их числе: здоровьесбережение, устойчивое развитие и биотехнологии, инженерия, строительство и урбанистика, гуманитарная школа, креативная индустрия, IT-школа. Сегодня Россия разворачивается на Восток, мы это очень хорошо чувствуем. И Тихоокеанский государственный университет будет здесь флагманом образования и научных исследований! - выразил уверенность Михаил Дегтярев.

Как сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков, в число заявок, прошедших отбор, попали проекты Хабаровска, Самары, Перми, Южно-Сахалинска, Иваново, Архангельска, Тюмени, Великого Новгорода и федеральной территории «Сириус». Реализация всех объектов будет осуществлена в формате государственно-частного партнерства. В Хабаровске к стройке приступят в 2023 году.