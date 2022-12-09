Новые поликлиники и детские сады: в Хабаровском крае завершается строительство социальных объектов

Губернатор лично контролирует не только столичные объекты, но и самостоятельно следит за положением дел в районах Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Появление большинства социальных объектов, которые ежегодно возводятся в Хабаровском крае, становится возможным благодаря привлечению средств федерального центра, и чтобы не лишиться дополнительного источника внушительных объемов финансирования, необходимо соблюдать все установленные сроки реализации объектов. Поэтому губернатор Михаил Дегтярев регулярно контролирует положение дел, осуществляя личные выезды по важным стройкам.

Так, в список объектов к осмотру в ходе очередного объезда попали детская поликлиника в микрорайоне «Прибрежный», амбулатория в Виноградовке и детский сад в селе Матвеевка.

Программа началась с визита главы региона в поликлинику, которая придется как нельзя кстати в районе, не прекращающем пополняться новыми жилыми домами, куда заселяется все больше семей с детьми. При проектировке медицинского учреждения учитывались запросы населения, поэтому масштабы поликлиники позволяют ставить ее в один ряд с самыми большими и современными объектами здравоохранения во всем крае.

Просторное пятиэтажное медучреждение ждет своих пациентов уже в феврале 2023 года Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Михаил Дегтярев выразил благодарность президенту России Владимиру Путину, по чьей инициативе в стране запущены национальные проекты, участие в которых позволяет заботиться о здоровье граждан.

- Учреждение возводится в рамках нацпроекта «Жилье», по уникальной программе «Стимул». До нового года введем в эксплуатацию, и в феврале 2023 года здесь примут первых пациентов. Уже сейчас к поликлинике, рассчитанной на 400 посещений в смену, относится более 22 тысяч детей, - рассказал губернатор.

Оснащенная поликлиника сможет принимать до 400 посетителей в смену Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Внутри просторного пятиэтажного здания уместились клинико-диагностическая лаборатория, отделения восстановительной медицины и медико-социальной помощи, консультативно-диагностическое отделение, дневной стационар на 10 коек, а также центр детского здоровья. Все закупленное оборудование уже доставлено и находится на стадии установки, благодаря чему уже в ближайшие месяцы появится возможность внедрения передовых технологий для диагностики и последующего лечения.

С начала работы в крае команды Михаила Дегтярева регион стал получать федеральную поддержку на создание социальной инфраструктуры. Оказалось, что дефицит ресурсов - еще не повод ставить крест на реализации перспективных объектов, ведь достаточно было лишь системно подойти к вопросу. Так, когда резкое удорожание материалов поставило под удар продолжение строительства поликлиники, личное вмешательство губернатора позволило получить еще 105 миллионов рублей из резервного фонда федерального правительства, с помощью которых удалось завершить строительство.

Губернатор продолжает работу в формате максимальной открытости перед населением, не отсиживаясь в столице, а встречаясь с жителями муниципалитетов, где между осмотром объектов происходит общение с жителями края о сегодняшнем дне и дальнейших планах по строительству новых объектов на территории региона.

С опозданием, в ноябре 2022 года, был сдан еще один важный для края объект здравоохранения - амбулатория в Виноградовке. Учреждение появилось в селе в рамках программы по модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение».

- Были выявлены существенные проблемы, но я благодарен строителям, которые оперативно исправили все ошибки и приложили все усилия, чтобы завершить объект как можно скорее. К амбулатории прикреплено более трех тысяч человек, и уже в ближайшие месяцы объект будет готов принять первых пациентов, - пояснил губернатор.

Обновленную амбулаторию ждали более трех тысяч человек из Виноградовки и близлежащих населенных пунктов Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Амбулатория располагает кабинетами участковых терапевта и педиатра, акушерки, неотложной помощи, процедурной и прививочной, а также палатами дневного стационара. Из оборудования в учреждении уже имеется дефибриллятор, портативный аппарат для искусственной вентиляции легких, ингалятор, электрокардиограф и спирометр. При помощи современного оснащения специалисты смогут принимать до 50 посетителей в смену.

Затем Михаил Дегтярев уделил внимание детскому саду в Матвеевке, который сам губернатор окрестил многострадальным в связи со сложностями, возникавшими в ходе строительства. Изначально объект на 110 мест планировался к сдаче еще в 2021 году, но здесь снова пришлось активно включаться в работу главе региона.

- Год назад я был на этой стройплощадке. В итоге с недобросовестным подрядчиком пришлось расторгнуть контракт. Сегодня уже новая организация готовится сдать объект к Новому году. Понятно, что детский сад ждут уже давно, и его скорое появление, безусловно, улучшит социальное самочувствие и повысит комфорт жизни граждан, - сохраняет оптимизм Михаил Дегтярев.

Детский сад на 110 мест, несмотря на все сложности, откроет свои двери в марте 2023 года Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Работы на объекте уже находятся на финишной прямой, остается лишь завершить внутреннюю отделку, монтаж инженерных сетей и докупить оборудование. В следующем году, в марте, как только объект пройдет процедуры лицензирования, детский сад откроет свои двери для малышей, коих в селе насчитывается более 250 человек.

Увиденное своими глазами положение дел на объектах и владение информацией о строительстве по национальным проектам в целом дает губернатору причины уверенно утверждать, что все работы в рамках нацпроектов будут завершены в следующем году.

По заверениям губернатора, строительство в рамках нацпроектов завершится в следующем году Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

- Мы держим обещания перед президентом России, федеральным правительством и нашими людьми. Благодарим главу государства за национальные цели и «майские» указы, под которые были саккумулированы и переданы регионам огромные средства, направленные на улучшение жизни граждан. Хабаровский край участвует во всех национальных проектах и стучится во все министерства и двери за дополнительным финансированием, - заключил губернатор.