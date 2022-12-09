Более 110 миллионов рублей направлены на реконструкцию площади Победы в Советской Гавани

Обновленную площадь планируется представить в сентябре 2023 года Фото: Правительство Хабаровского края

Активная гражданская позиция, а также желание жить в красоте и комфорте приводит к большим свершениям. Так, проект создания комфортной городской среды среди муниципалитетов регионов, заявленный Советской Гаванью, был признан лучшим по итогам всероссийского конкурса. В качестве приза город получил 110 миллионов рублей, которые пошли на обновление главной площади Советской Гавани - площади Победы.

Как рассказал заместитель главы администрации Советской Гавани по вопросам городского хозяйства Дмитрий Чайка, новый проект площади предусматривает интересы жителей всех возрастов.

- Клумбы будут очень интересные - в форме треугольников, но разноуровневые, будут амфитеатры. Парк в целом у нас есть, а вот именно детского мини-парка с батутами и горками в Советской Гавани нет, - поделился планами Дмитрий Чайка.

Победа в масштабном конкурсе - дело рук команды городской администрации, чьи специалисты разработали проект, прошедший сначала региональный отбор, а затем сразивший всех экспертов и на федеральном уровне. В ходе реконструкции расширится общая территория площади, появятся небольшие торговые точки, детский городок и площадки для занятий спортом. Обновленная версия площади Победы предстанет перед жителями в сентябре 2023 года, ко Дню города.

Еще одно нововведение, которое положительно принято жителями - укладка пешеходных зон и подъездных дорог плиткой вместо асфальта. Практичность такой инициативы отметил также заместитель председателя правительства Хабаровского края Дарий Тюрин во время недавней рабочей поездки в Советскую Гавань.

- Плитку толщиной восемь сантиметров не ломает, не коробит, и ее легко менять. Если что-то сделается, то вытаскиваются несколько плиток, они легко заменяемы, - пояснил Дарий Тюрин.

Жители Советской Гавани только вошли во вкус и не собираются останавливаться на благоустройстве одной лишь площади. В планах соединение парка Победы с парком Зеленый мыс, откуда открывается потрясающий вид на море.