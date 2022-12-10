«Увидел как будто три солнца»: уникальное явление необыкновенной красоты попало на видео в заповеднике Хабаровского края

На кадрах - солнце, а вокруг него - еще один светящийся круг. Фото: Евгений Дюндин
Последний день ноября сделал необычайный подарок госинспектору Болоньского заповедника. В небе над кордоном «Килтасин» он заметил необычайное сияние. Необычное атмосферное явление попало на видео.
ОБОМЛЕЛ
- Я выглянул в окно и увидел, как мне показалось, три солнца. Вышел из домика, чтобы снять фото и видео и обомлел. Подобное явление я вижу впервые, - рассказал Евгений Дюндин, сотрудник отдела охраны окружающей среды.
На кадрах - солнце, а вокруг него - еще один светящийся круг. По краям свечение настолько яркое, что и правда кажется, будто на небе взошло еще два светила. Живописная картинка завораживает и вызывает вопрос: «Что же это такое?». Сейчас расскажем.
ДИСК СВЕТА
Это необычное явление называется солнечное гало - эдакое вторичное свечение вокруг источника света. Обычно оно имеет форму круга, кольца, дуги, светового столба или «алмазной пыли». Наиболее часто видимое гало – 22-градусный круг. Оно и было снято инспектором.
- В малом 22-градусном гало различима только часть цветов спектра: от красного до желтого. Остальная часть выглядит белой из-за многократного смешения преломленных лучей. Гало появляется из-за преломления лучей небесного светила через кристаллики льда в атмосфере, - рассказали в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Приамурье.
Увидеть гало в небе можно в любое время года и суток. Светящийся диск может появиться не только вокруг солнца, но и луны, и даже фонарей или ламп. Правда, последнее возможно только в холодную погоду.
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