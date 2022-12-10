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Происшествия10 декабря 2022 5:02

Едва не угробило 16 человек: автобус с пассажирами улетел в кювет после жесткого ДТП в Хабаровском крае

В Хабаровском крае автобус с пассажирами попал в ДТП с бензовозом 9 декабря
Вениамин СКОРОМОЙНИКОВ
ДТП случилось около 21:00 в Комсомольском районе

ДТП случилось около 21:00 в Комсомольском районе

Фото: Скриншот с видео

Жесткая авария с пассажирским автобусом №208 и бензовозом произошла 9 декабря в Хабаровском крае. Daewoo ехал вечером по трассе и врезался в машину, которая мчала впереди. В автобусе в этот момент были люди.

ДТП случилось около 21:00 в Комсомольском районе. Автобус с 16 пассажирами ехал в районе поселка Гурское. Впереди - шел бензовоз. Предварительно, водитель Daewoo нарушил дистанцию и влетел в спецтехнику.

Столкновение было настолько сильным, что автобус отбросило в кювет. Daewoo «лег» на бок. Чудом никто в аварии не погиб и не пострадал. Люди самостоятельно выбрались из автобуса.

- Прокуратура Комсомольского района контролирует ход проводимой органом полиции проверки. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры края.

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