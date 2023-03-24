Батареи в Хабаровске пока никто не отключал и конец отопительного сезона еще не близко Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Погода в Хабаровске днем показывает уверенный «плюс», в отдельные дни воздух прогревается выше +10 градусов. На улице становится комфортнее, но в квартирах люди начинают мучиться от духоты. Батареи в Хабаровске пока никто не отключал, и конец отопительного сезона еще не близко.

КОНЕЦ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА В ХАБАРОВСКЕ

- Согласно федеральным нормативно-правовым актам, конец отопительного сезона наступает, когда ровно пять суток среднесуточная температура превышает +8 градусов. Пока этого не зафиксировано, - сообщили «КП» - Хабаровск» в управлении энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций мэрии города.

Отопление в Хабаровске действительно отключать еще рано. Да, с холодными батареями в теплые дни дома гораздо комфортнее. Но по ночам в краевой столице все еще держатся отрицательные температуры. Да и весенние погодные качели не обещают устойчивого тепла.

КОГДА ОТКЛЮЧАТ БАТАРЕИ В ХАБАРОВСКЕ

- В Хабаровске было кратковременное потепление, сейчас будет понижение температур. Мы еще через 0 градусов не перебрались даже. Отопление в Хабаровске обычно начинают отключать примерно в конце апреля - начале мая, именно в этот период устанавливаются нужные температуры, - рассказала «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

Специалисты не исключают, что конец отопительного сезона в Хабаровске может наступить и раньше. Пока нет окончательного понимания того, как поведет себя погода в апреле и в мае. Прогноз на ближайший месяц метеорологи начнут создавать в ближайшее время.

Пока отопление в Хабаровске отключать не планируют, а это значит, что в особенно теплые дни придется почаще проветривать квартиру. Зато по ночам и в моменты резкого падения температур воздуха дома будет комфортно, и не нужно будет кутаться в два одеяла.

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