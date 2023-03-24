Какой сюрприз готовит прогноз в Хабаровском крае на выходные? Фото: Александра ШОПЕНКО

Погода в Хабаровском крае продолжает перестраиваться на весенние процессы. В регионе то безумно тепло, то резко падают температуры. Например, 21 марта погода побила рекорд, а уже через несколько дней столбики термометров рухнули в среднем на восемь градусов. Какой сюрприз готовит прогноз в Хабаровском крае на выходные - в нашем материале.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Прогноз в Хабаровском крае на ближайшие выходные типичен для марта. Ночью на юге температура воздуха будет около -3 -10 градусов, на большей части территории столбики термометров покажут -10 -17, в горах - до -15 -22 градусов. Днем будет около 0 +6 градусов, на севере - в районе 0 -5 градусов.

- В воскресенье в Хабаровском крае будет немного потеплее. Днем на большей части территории ожидаются +2 +9 градусов. На севере холоднее - около 0 градусов, - рассказала «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ

Прогноз в Хабаровске на выходные выглядит так: существенных осадков не ожидается, 25 марта будет самый прохладный день. Ночью столбики термометров покажут -8 -10 градусов, днем - около +1 +3 градусов. И все это с западным ветром 7-12 метров в секунду.

В воскресенье, 26 марта, погода в Хабаровске будет немного потеплее. Ночью температура воздуха составит -3 -5 градусов, днем - около +3 +5 градусов. Ветер стихнет до 4-9 метров в секунду.

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