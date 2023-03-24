Не рассчитал силу: женщина умерла после фатального удара от жителя Комсомольска

Мужчину приговорили к трем годам и двум месяцам колонии общего режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре вынес обвинительный приговор 42-летнему местному жителю за совершение преступления по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Как установило следствие, в октябре 2020 года в квартире собралась компания двух женщин, к которым присоединился обвиняемый. Взяв с собой спиртное, знакомые устроили застолье, но в какой-то момент между 42-летним мужчиной и 38-летней женщиной завязался спор.

- Оказавшись в ванной, подсудимый хотел ударить женщину, но промахнулся по собственной неосторожности. Кулак угодил в голову 40-летней хозяйки квартиры, отчего она упала и ударилась головой о раковину, - рассказала «КП» - Хабаровск» Валерия Казакова, исполняющая обязанности старшего помощника прокурора Хабаровского края по взаимодействию со СМИ.

Приехавшие на место сотрудники скорой медицинской помощи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и доставили пострадавшую в больницу. Из-за осложнения, вызванного отеком головного мозга, она скончалась в медицинском учреждении.

Житель Комсомольска-на-Амуре самостоятельно написал явку с повинной, в которой полностью признал свою вину и не препятствовал проведению предварительного и судебного следствия.

- На момент совершения преступления мужчина не имел судимостей, однако после он привлекался по статье за «Хранение наркотиков» в 2021 году. Он получил условный срок. А также три приговора в 2022 году за кражи.

Суд учел мнение государственного обвинителя и наличие у подсудимого судимости за совершенные тяжкие преступления. Мужчину приговорили к трем годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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