Умер через несколько часов: присяжные вынесли вердикт жителю Колымы за зверское избиение мужчины молотком после Нового года

Мужчина фактически ворвался в квартиру и сразу же накинулся на колымчанина Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Компания из поселка Омсукчан второй день праздновала Новый 2021 год. В квартире на улице Ленина выпивал и 43-летний мужчина. Вечером по его душу пришел Виталий (имя изменено - прим. ред.), вооруженный молотком.

Пьяный 39-летний Виталий был очень зол и хотел «наказать» свою жертву. Накануне мужчина чем-то его обидел, чем - до конца непонятно: то ли сказал что-то оскорбительно, то ли сделал. Виталий фактически ворвался в квартиру и сразу же накинулся на колымчанина.

Разъяренный мужчина колотил по жертве молотком, руками и ногами. Бил в основном по голове, но удары приходились и по другим частям тела. Где были в этот момент остальные участники застолья - неизвестно. В итоге Виталия сумели оттащить, а пострадавшему вызвали скорую.

Врачи боролись за жизнь колымчанина, но травмы были настолько серьезные, что все усилия оказались тщетны. Виталий фактически не оставил на своей жертве живого места. Через несколько часов пострадавший скончался в больнице. Незваного гостя задержали, уголовное дело было заведено по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

- Коллегией присяжных он признан виновным. […] После вынесения обвинительного вердикта состоится судебное заседание, в ходе которого будут исследованы обстоятельства, связанные с квалификацией действий и назначением наказания, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

Максимальное наказание - до 15 лет колонии.

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