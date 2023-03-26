Место встречи изменить нельзя: жителя Хабаровска в очередной раз поймали после кражи на одном и том же рынке

Карманные кражи - основной вид дохода 42-летнего хабаровчанина Фото: Евгения ГУСЕВА

Полицейские задержали за кражу сотового телефона 42-летнего хабаровчанина, который ранее уже был судим за подобные преступления.

66-летняя жительница Индустриального района Хабаровска прогуливалась по рынку на улице Суворова. Совершая покупки, женщина обнаружила, что из куртки пропал сотовый телефон, который все время сопровождал хабаровчанку в кармане.

К счастью, женщина успела заметить, чья рука проникла в ее карман. И хоть догнать злоумышленника она не смогла, но запомнила его приметы и отправилась с этим знанием в полицию. Сотрудники отделения по раскрытию карманных краж установили, что похищение – дело рук 42-летнего жителя улицы Краснореченской.

Кража сотового телефона стала далеко не первым преступлением для матерого, но не самого успешного карманника. Только в январе этого года еще одна покупательница стала жертвой мужчины, также укравшего смартфон, однако и тогда он был обнаружен и задержан. В общей сложности, грабитель имеет уже не одну судимость за совершенные ограбления, что приводило его в исправительные учреждения.

Как выяснили оперативники, злоумышленник избрал карманные кражи в качестве основного источника дохода, не помышляя о работе без риска угодить за решетку. Мужчина живет за счет продажи похищенного имущества. Так вышло и со смартфоном пенсионерки, который отправился в киоск по ремонту цифровой техники в обмен на три тысячи рублей.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщают в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

В настоящее время подозреваемый находится в следственном изоляторе, где, возможно, уже размышляет, куда продаст очередной украденный гаджет.

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