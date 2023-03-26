России нужен новый транспортный рефрижераторный флот

Ольга Булкова, председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза, председатель общественного совета при комитете рыбного хозяйства Правительства Хабаровского края

Средний возраст рефрижераторных судов в стране превышает 30 лет, к 2025 году их количество сократится более чем на треть. А ведь в профильную Стратегию внесено развитие морского транспорта РФ на уровне, гарантирующем транспортную независимость и экономическую безопасность государства, что приобретает особое значение в условиях чрезмерного санкционного давления - подчеркивает Ольга Булкова. В последние несколько лет государство обратило пристальное внимание на необходимость обновления флота и развития отечественного судостроения. Разработаны госпрограммы, направленные на стимулирование размещения заказов по строительству судов на российских верфях. Однако эти меры практически не работают в отношении транспортного рефрижераторного флота, заявляет председатель Союза. Между тем, рефрижераторный флот, осуществляющий транспортировку рыбной продукции из районов промысла в порты и, соответственно, доставку ее до потребителя, является необходимым звеном в рыбохозяйственном комплексе. И от успешного выполнения его функций напрямую зависит эффективность работы всей отрасли, уверена Ольга Булкова. Председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза не скрывает свои опасения- скоро мы столкнемся с нехваткой транспорта. Просто не на чем будет вывозить рыбную продукцию из района промысла и удаленных портов и доставлять ее населению. Сегодня отрасль работает на судах, оставшихся с советских времен. В Советском Союзе транспортные рефрижераторы строили в той же Прибалтике, в Николаеве, а в России - нет. Без государственной поддержки не обойтись, итожит Ольга Булкова. Необходима государственная программа обновления транспортного рефрижераторного флота. И здесь нужно учитывать ряд моментов, акцентирует внимание председатель Союза. Строительство транспортного рефрижератора - это дорогостоящий проект, со сроками 3-4 года, необходимы разработка нескольких серийных проектов судов разной грузоподъемности и выпуск в стране оборудования для строительства рефрижераторного флота. Ольга Булкова считает, что задача вполне по силам, а в нынешних обстоятельствах, когда страна столкнулась с сильным давлением иностранных государств, тем более нужно быть готовыми ответить на вызов и приложить все усилия для того, чтобы обеспечить транспортную независимость нашей страны и ее экономическую безопасность.