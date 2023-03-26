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Общество26 марта 2023 10:33

России нужен новый транспортный рефрижераторный флот

Ольга Булкова, председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза, председатель общественного совета при комитете рыбного хозяйства Правительства Хабаровского края считает, что пришло время решать проблему, препятствующую успешному функционированию и развитию
Ольга Булкова, председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза, председатель общественного совета при комитете рыбного хозяйства Правительства Хабаровского края

Ольга Булкова, председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза, председатель общественного совета при комитете рыбного хозяйства Правительства Хабаровского края

Средний возраст рефрижераторных судов в стране превышает 30 лет, к 2025 году их количество сократится более чем на треть. А ведь в профильную Стратегию внесено развитие морского транспорта РФ на уровне, гарантирующем транспортную независимость и экономическую безопасность государства, что приобретает особое значение в условиях чрезмерного санкционного давления - подчеркивает Ольга Булкова. В последние несколько лет государство обратило пристальное внимание на необходимость обновления флота и развития отечественного судостроения. Разработаны госпрограммы, направленные на стимулирование размещения заказов по строительству судов на российских верфях. Однако эти меры практически не работают в отношении транспортного рефрижераторного флота, заявляет председатель Союза. Между тем, рефрижераторный флот, осуществляющий транспортировку рыбной продукции из районов промысла в порты и, соответственно, доставку ее до потребителя, является необходимым звеном в рыбохозяйственном комплексе. И от успешного выполнения его функций напрямую зависит эффективность работы всей отрасли, уверена Ольга Булкова. Председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза не скрывает свои опасения- скоро мы столкнемся с нехваткой транспорта. Просто не на чем будет вывозить рыбную продукцию из района промысла и удаленных портов и доставлять ее населению. Сегодня отрасль работает на судах, оставшихся с советских времен. В Советском Союзе транспортные рефрижераторы строили в той же Прибалтике, в Николаеве, а в России - нет. Без государственной поддержки не обойтись, итожит Ольга Булкова. Необходима государственная программа обновления транспортного рефрижераторного флота. И здесь нужно учитывать ряд моментов, акцентирует внимание председатель Союза. Строительство транспортного рефрижератора - это дорогостоящий проект, со сроками 3-4 года, необходимы разработка нескольких серийных проектов судов разной грузоподъемности и выпуск в стране оборудования для строительства рефрижераторного флота. Ольга Булкова считает, что задача вполне по силам, а в нынешних обстоятельствах, когда страна столкнулась с сильным давлением иностранных государств, тем более нужно быть готовыми ответить на вызов и приложить все усилия для того, чтобы обеспечить транспортную независимость нашей страны и ее экономическую безопасность.

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