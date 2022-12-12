Идите вы все в суд: жители дома в Хабаровске стали заложниками разбирательства двух управляющих компаний

Судебное разбирательство назначено на 26 декабря Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Неразбериха в обслуживании дома ставит жильцов на Орджоникидзе, 12 Б в крайне неудобное положение. Особенно когда дело доходит до оплаты коммунальных платежей.

Дом долгое время находился под управлением управляющей компании «Кировский». Спустя какое-то время один из жильцов обратил внимание на то, что практически все жильцы дома, даже те, кто находится в других городах, единогласно проголосовали за переход в управляющую «Мегаполис».

- Сейчас мы судимся с «Мегаполисом» по поводу поддельных подписей на протоколах собрания, на котором был выбран совет дома. В итоге сложилась такая ситуация, что в почтовые ящики жильцов приходят квитанции сразу от двух «управляек», - рассказала «КП» - Хабаровск» жительница дома на Орджоникидзе, 12 Б.

Удивительно, что в лицо представителей компании «Мегаполис» никто не видел. На фоне происходящих событий управляющая компания «Кировский» перестала выполнять свои обязательства и накопила долг в размере 11 миллионов рублей перед «Дальневосточной энергетической компанией».

Недолго думая, жильцы собрались и подали исковое заявление в суд.

- Ни две управляющие компании, ни министерство ЖКХ Хабаровского края не дали никаких комментариев. Заседание суда назначено на 26 декабря.

Жители многоквартирного дома провели собственное собрание и приняли решение не платить ни одной из компаний, пока не выяснится, кто же все-таки будет обслуживать здание.

- Квитанции пришли в прошлом месяце. Ни одни из соседей не захотели платить этим организациям. В итоге было принято решение просто разделить счет на электричество и напрямую заключить договор с поставщиком.

«КП» - Хабаровск» продолжает следить за развитием событий.

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