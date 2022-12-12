Прогноз в Хабаровском крае говорит о том, что циклон выйдет во вторник, 13 декабря Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Хабаровском крае меняет милость на суровость. К региону приближается циклон, который принесет с собой все «прелести»: снег и сильный ветер. А в спину ему дышат сильные морозы.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА НЕДЕЛЮ

Прогноз в Хабаровском крае говорит о том, что циклон выйдет во вторник, 13 декабря. Непогода принесет с собой интенсивный снег, усилится ветер до 9-14 метров в секунду. Основной удар стихии примут на себя северные и центральные районы. Циклон в Хабаровском крае заденет и юг региона.

- Снег в Хабаровском крае будет идти до 14 декабря. С 15 числа и до конца недели осадков не ожидается. При снеге повысится температурный фон: в ночь на вторник будет до -11, в среду днем - около -9 градусов, - рассказала в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

С 15 декабря в Хабаровском крае начнет холодать. Сперва ночные температуры понизятся до -18 -20 градусов. К концу недели столбики термометров покажут около -25 градусов.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ НА НЕДЕЛЮ

Прогноз в Хабаровске аналогичный: с 13 по 14 декабря на город обрушится снег. Ветер в краевой столице все эти два дня будет с порывами до 15-20 метров в секунду. На дорогах - гололед и снежный накат.

После снегопада температура в Хабаровске пойдет на спад. Уже с 15 декабря столбики термометров начнут падать от -10 до -15 -17 градусов днем. Так что выходные дни выдадутся морозными.

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