Матч завершился со счетом 0:0 Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Игроки «СКА-Хабаровска» продолжили выступать на стадионе «Кировец» в Санкт-Петербурге в рамках 24-го тура Первенства МЕЛБЕТ-Первой лиги по футболу. Гостили у дальневосточников в северной столице игроки красноярского «Енисея».

С первых минут сибиряки начали активно прессинговать подопечных Романа Шаронова. Уже в середине первого тайма счет мог быть 2:0 в пользу «Енисея», но каждый раз не хватало совсем чуть-чуть, чтобы поразить ворота.

Хабаровчане сделали упор на позиционные атаки с флангов с мощными прострелами и навесами. Большую часть из них перехватывали, не давая добраться до адресатов. На 22-й минуте главный судья матча показал прямую красную карточку Артему Симоняну за контакт с соперником. Полузащитник пытался принять мяч, но угодил ногой в голову игроку «Енисея».

Оставшись в меньшинстве, «СКА-Хабаровск» перестроил схему игры и начал действовать от обороны. Это принесло определенные плоды. Плотная персональная опека и грамотное позиционирование заставляло игроков красноярской команды совершать дальние удары или забросы в сторону ворот.

Самоотверженная игра дальневосточников позволила сохранить свои ворота нетронутыми на протяжении 90 минут игрового времени и семи добавленных минут в компенсированное время.

Весенняя часть турнира для «СКА-Хабаровска» началась неудачно. Команда проиграла три матча после возобновления турнира и сыграла вничью с одним из лидеров чемпионата, опустившись на восьмую строчку в турнирной таблице, имея в активе 34 очка. Это значительно осложняет борьбу за попадание в российскую Премьер-лигу.

Следующую встречу дальневосточники проведут против «Уфы» в столице Башкортостана 2 апреля.

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