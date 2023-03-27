Шестой пошел: еще один барак снесли в Хабаровске на проспекте 60-летия Октября

Дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года, планируется расселить до конца 2023 года Фото: Правительство Хабаровского края

Одна из проблемных точек Хабаровска - аварийное жилье и бараки, создающие не самый приятный облик города. Губернатор Михаил Дегтярев системно взялся за решение проблемы и убедил федеральные власти в необходимости запустить программу массового расселения в городе. В одиночку, силами только краевого бюджета, такой масштабный проект не мог быть реализован, поэтому губернатор задействовал все свои связи и личные контакты на федеральном уровне, чтобы добиться финансирования, и ему это удалось.

Так, в 2021 году началась работа по сносу аварийных бараков на проспекте имени 60-летия Октября, и накануне под снос пошел уже шестой по счету барак. Всего же на участке расположено более 60 деревянных бараков, построенных еще в середине прошлого века.

Демонтаж состоялся на глазах у представителей министерства ЖКХ края и администрации города, членов общественного совета при министерстве ЖКХ, а также жителей соседних домов. На расселение потребовалось порядка 25,5 миллионов рублей, благодаря чему шесть семей переехали в новые благоустроенные квартиры в различных районах города.

- Мы жили в ужасных условиях, крысы прогрызали нам пол. Туалета не было, а воду носили с колонки. Сейчас мы смогли купить двухкомнатную квартиру на Даниловского и уже сделали там ремонт. Мы и не надеялись, что нас переселят. Думали, что свой век будем доживать в бараке, - рассказала Татьяна Свинаренко, жительница Хабаровска, переселенная из барака.

Благодаря инициативам губернатора Михаила Дегтярева ведется комплексный подход к вопросу расселения аварийного жилфонда.

- По проспекту 60-летия Октября действует отдельная программа по расселению бараков. Уже снесено шесть аварийных многоквартирных домов: 66, 83, 85, 161, 185, 187. Работы предстоит еще много, но наша задача - выдержать заданный темп и обеспечить людей благоустроенным жильем взамен аварийного, - заявила Анжелика Миронова, министр ЖКХ.

Сегодня в улучшении жилищных условий нуждаются около 830 человек на проспекте 60-летия Октября, ожидающих расселения. Край уже подготовил и направил обращение о выделении региону 1,3 миллиардов рублей в адрес заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина.

Как отметил заместитель председателя общественного совета при минЖКХ Никита Божок, для многих хабаровчан долгожданное событие стало настоящим праздником.

- Адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, планируется завершить досрочно, уже в 2023 году! Это ускорит переход к следующему этапу - улучшению жилищных условий тех граждан, чьи дома оказались в перечне аварийных после 1 января 2017 года, - добавил Никита Божок.

По итогам 2021 и 2022 годов Хабаровский край получил 598,96 миллионов рублей из резервного фонда Правительства Российской Федерации. Выделенные средства позволили расселить 7,254 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда, где проживали более 360 человек.