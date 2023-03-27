Погода в Хабаровске всю предстоящую неделю будет на «весенних качелях» Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Хабаровске всю предстоящую неделю будет на «весенних качелях». Похолодание с выходных будет постепенно уходить, к концу недели ожидается всплеск тепла. Подробный прогноз в Хабаровске - в нашем материале.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ НА НЕДЕЛЮ

Холод, который пришел в город на прошлых выходных, будет смещать теплая воздушная масса. Правда, процесс этот не быстрый. Прогноз в Хабаровске говорит о том, что начало недели все еще будет прохладным. Ночью столбики термометров покажут 0 +5 градусов, днем воздух прогреется до +10 градусов.

- К концу недели температуры воздуха будут повышаться. Днем мы ожидаем +15 +17 градусов. Но это всего лишь всплеск тепла, потом вернемся к климатической норме, - сообщила в эфире РАДИО КП (88,3) FM Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

Погода в Хабаровске начнет меняться примерно с 3 апреля. Температуры воздуха пойдут вниз. Ночью столбики термометров будут показывать 0, местами упадут до слабоотрицательных значений. Днем температура будет около +7 +10 градусов.

Циклонов во всем регионе в ближайшее время не ожидается. Прогноз в Хабаровске еще будет уточняться.

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