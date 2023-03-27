Михаил Дегтярев: Необходимо поддерживать местного производителя спросом

Завод выпускает около 45 тысяч тонн продукции ежегодно Фото: Правительство Хабаровского края

Глава региона лично ознакомился с производственными мощностями крупнейшего молокоперерабатывающего предприятия Хабаровского края, посетив площадку ООО «Молочный комбинат Переяславский» в районе имени Лазо.

Завод действует на территории края уже 85 лет. Ежегодно объем выпускаемой продукции доходит до 45 тысяч тонн, что составляет более 40 процентов от общего регионального объема. Организацию работы комбината губернатор проинспектировал вместе с руководителем предприятия Алексеем Сарафиносом.

- ООО «Молочный комбинат Переяславский» является не только старейшим в нашем крае молокозаводом, но и самым мощным. Здесь перерабатывается до 250 тонн сырья в сутки, которое поставляется сюда тремя крупнейшими производителями. К слову, чтобы стимулировать развитие молочного животноводства, компенсация за килограмм молока еще в 2020 году была увеличена нами вдвое. И сейчас можно видеть, что это приносит свои плоды, - отметил Михаил Дегтярев.

По словам губернатора, в настоящее время предприятие вправе воспользоваться мерами поддержки, где в числе самых эффективных - компенсация затрат на оборудование, приобретенное для обязательной цифровой маркировки молочной продукции.

- Для закупки оборудования завод потратил большие деньги, и мы планируем компенсировать их, в том числе с помощью федеральной поддержки. В данный момент идет разработка необходимых документов, чтобы произвести компенсацию расходов уже в этом году. Мы оказываем поддержку всем, кто добросовестно трудится, - пояснил Михаил Дегтярев.

Сегодня высококачественная молочная продукция выпускается на молокозаводе силами более 200 профессионалов. В общей сложности комбинат выпускает 68 различных наименований. Произведенные за прошлый год 18 тысяч тонн цельномолочной продукции превысили более чем на семь процентов показатели 2021 года.

- Предприятие ждет большое будущее, необходимо только поддержать торговую марку спросом. Для этого торговля будет диверсифицирована путем продажи продукции в десятках магазинов одной из федеральных сетей, открывающихся на территории Хабаровского края. Кроме поддержки местного производителя, это позволит расширить конкуренцию и снизить цены, - заявил Михаил Дегтярев.