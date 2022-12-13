Даже бачок с унитаза снял: мужчина, проживавший без спроса в квартире хабаровчанки, съезжая, устроил беспредел

Мужчина искромсал провода, снял дверные коробки, отрезал линолеум и порвал обои Фото: скриншот с видео

Престранная ситуация произошла с жительницей Хабаровского края. Девушка купила квартиру в поселке Хор в 2012 году, немного там пожила и переехала в Хабаровск. Жилье она закрыла на замок, оставив только некоторую бытовую технику и кое-что из мебели. В перспективе она планировала продать квартиру, и вот, приехав туда весной этого года, обнаружила, что дверь там стоит не ее, а в квартире благополучно кто-то живет.

Самовольное заселение

Обескураженная девушка вызвала участкового, как выяснилось, тот знал, кто именно живет в ее квартире - местный слесарь Роман Пушкин. А это жилье ему предоставила якобы управляющая компания - в качестве служебного.

Квартиру он, конечно, открыл, но вот дела - внутри почти не осталось ничего из техники и мебели хозяйки. Пушкин сказал, что выкинул все, потому как не работало. Девушка оставляла в квартире водонагреватель, стиральную машинку-полуавтомат, телевизор и тумбу, книги, плиту на четыре конфорки. А еще в квартире были спилены ее трубы, взамен поставлены пластиковые, мужчина затевал в «своей» обители ремонт.

- У него там были личные и детские вещи, вроде как ниже этажом жила его сожительница, а в моей они хранили вещи. В присутствии участкового мы договорились, что даем ему неделю освободить жилье и замазать дыру, что он продолбил, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ксения, хозяйка захваченной квартиры.

Ксения написала заявление, но в итоге оно оказалось потеряно. Его нашли только в июле, когда завели дело, однако показаний Ксении или Романа там не было. Изначально захватчик говорил, что технику выкинул, а трубы металлические срезал, чтобы заменить на пластиковые, позже от своих слов он отказался. И сказал, что в квартире вообще было пусто.

Нагадил напоследок

Когда Роману дали неделю, чтобы он вывез вещи, хозяева не волновались. Но когда они приехали 8 апреля туда снова - увиденное их повергло в шок.

- Он оставил дверь открытой, вырезал оттуда замок, трубы срезал, по кусочкам проводку искромсал, даже бачок с унитаза снял. Коробки дверные снял, кусок линолеума зачем-то отрезал, - рассказывает Ксения. - Конечно, мы пошли к правоохранителям, но заявление принимать не хотели, а когда все же приняли - заводить дело отказались, так как якобы нет состава преступления. Мы пошли в прокуратуру района, а затем и в хабаровскую прокуратуру, но везде ответ один - нет состава преступления.

Ксения не понимает, как такое возможно, ведь в ее квартиру проникли незаконно, сменили замки, двери, вынесли все, что было, в конце концов, жили там незаконно.

К счастью, с хабаровчанкой связался руководитель исполкома хабаровского отделения ОНФ Юрий Рошка. Он увидел сюжет по телевидению и не смог оставаться в стороне. Благодаря помощи ОНФ дело сдвинулось с мертвой точки, однако тоже не сразу.

- Сотрудник полиции обещала, что квартиру восстановят до 27 октября. А вместо этого удалили сердцевину замка, чтобы Ксения, видимо, не могла проверить ход ремонта. Мы вмешались снова. И работа закипела. Старший дознаватель лично информирует девушку о проделанных работах - проводку уже сделали, на днях позвонили посоветоваться, какие обои лучше поклеить. Через пару недель ремонт обещают завершить.

История достаточно странная, непонятно, почему к ответу не призвали руководителя управляющей компании, обслуживающей этот дом. Как сказала Ксения, в самый первый приезд Пушкин рассказывал, что ему некий Садков (руководитель УК - прим. ред.) предложил две квартиры на выбор - эту и соседскую, в которой с 2012 года никто не живет. Слесарь выбрал квартиру Ксении и благополучно там поселился.

Во время первого визита хозяйки Пушкин позвонил Садкову, но тот открестился и сказал разбираться самим, его не вмешивать, а Роману лучше говорить, что он сам решил туда въехать. Сейчас девушка выжидает двухнедельный срок и снова поедет в свою квартиру. «КП» - Хабаровск» будет следить за развитием этой истории.

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