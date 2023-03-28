Строить ФАПы в Хабаровском крае начали в два раза быстрее

Технология модульных конструкций позволяет сокращать сроки строительства Фото: Правительство Хабаровского края

Медицина должна быть доступной – это один из постулатов, претворяемых в жизнь губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, с помощью привлечения ресурсов, как регионального, так и федерального бюджетов. Помимо работы в этом направлении, краевые власти привносят и новые технологии, призванные увеличить объемы строительства. Так, новые фельдшерско-акушерские пункты, возводимые в районах, делаются по модульной технологии.

Строительство одного из таких ФАПов в селе Пушкино Бикинского района губернатор проверил лично, в ходе внеплановой рабочей поездки. Новое лечебное учреждение планируется к сдаче в этом году и будет принимать по 25 пациентов в смену.

Как напомнил глава региона, строительство ФАПов и амбулаторий на территориях отдаленных населенных пунктов – инициатива, поддержанная президентом России Владимиром Путиным в 2019 году, ведь во главе системы здравоохранения стоит именно качественная первичная медико-санитарная помощь.

- На объекте впервые применяется технология модульных конструкций, что существенно сокращает сроки строительства. Кроме того, в работе используются современные материалы, полностью соответствующие всем санитарным требованиям и ГОСТам. Поэтому, по нашим планам, учреждение будет готово принять первых пациентов уже в начале лета, - заявил Михаил Дегтярев.

Ускорить дату готовности объекта удалось с помощью еще одного нововведения – юридической технологии «два в одном», объединяющей в едином контракте проектирование объекта и его строительство. Таким образом, его победитель максимально заинтересован в кратчайший срок сдать объект под ключ – от эскиза на бумаге до полностью функционирующего ФАПа.

Строительство учреждения осуществляется в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Сегодня ФАП в селе с населением около 400 человек готов уже на 80 процентов – на месте фундамент и смонтированное блочно-модульное здание, а также завершены работы по укладке кровли и наружных инженерных сетей. В настоящее время строительство находится на этапе отделки внутренних помещений, установки системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации.

По словам губернатора, в 2023 году будут сданы еще 16 объектов здравоохранения. ФАПы появятся в селе Марусино района имени Лазо, а также в населенных пунктах Хабаровского района Восход и Федоровка.