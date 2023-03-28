«Иностранцы называют меня «сумасшедшим русским»: паралимпийский пловец из Комсомольска покоряет Южную Америку

Виталий Кочнев вписывает свое имя в историю все новыми свершениями. Фото предоставлено героем публикации

Паралимпиец Виталий Кочнев регулярно, одну за другой, забирает награды чемпионатов по плаванию среди полностью здоровых пловцов. Травма позвоночника никак не мешает уроженцу Комсомольска-на-Амуре добиваться новых побед благодаря характеру и силе воли.

За последние 10 месяцев в Южной Америке триумфатором и серебряным призером национального и двух региональных чемпионатов в Чили по плаванию становился комсомольчанин Виталий Кочнев. Такие результаты вполне могли бы остаться незамеченными даже среди самих чилийцев, если бы не одно обстоятельство - почти 30 лет назад Виталий получил травму позвоночника, которая навсегда поставила его на костыли. Тем не менее спортсмен является единственным в мире пловцом, соревнующимся на равных среди здоровых пловцов. Спортсмен, который не видит перед собой никаких преград, рассказал в интервью «КП» - Хабаровск», как после серьезной травмы продолжил жить полной жизнью, и что привело его в Южную Америку.

Первый год в Чили выдался продуктивным. Фото предоставлено героем публикации

«ВОЛНЫ МЕНЯ НЕ ПУГАЮТ»

Последний выигранный россиянином старт в Чили случился в начале марта, когда Виталий стал лучшим в заплыве на 2800 метров, оставив позади около 250 пловцов. Все препятствия в виде короткого подготовительного периода к гонке, а также трехметровых волн на самой дистанции не смогли остановить чемпиона на пути к цели.

- В январе я перенес ковид, а потом мне сделали восстановительный укол, после которого тренировки противопоказаны на полтора-два месяца. К тренировкам я приступил только в конце февраля, то есть ни теоретически, ни физически не успевал набрать форму. Волны меня не пугают, так как у меня есть опыт плавания в тяжелых климатических условиях. Здесь (Виталий проживает в Чили, в городе Антофагаста - прим. ред.) есть небольшая бухта, где все плавают, но никто не выплывает за ее пределы из-за волн и сильного обратного течения. Я же всегда выхожу из бухты и проплываю по три километра до порта независимо от погоды. Меня называют «сумасшедшим русским», потому что я плаваю с волнами любого размера. На такие соревнования приезжают лучшие пловцы из Чили и Перу, но уже после окончания заплыва я узнал, что многие участники снялись с дистанции, так как не могли бороться с волнами, - рассказал «КП» - Хабаровск» Виталий Кочнев.

В прошлой жизни до травмы Виталий был военным с большими перспективами по службе. Однако в 1995 году случился перелом позвоночника, после чего долгое время мужчина вовсе не мог ходить. Затем годы восстановления в Китае поставили его на костыли, с помощью которых бывший военный передвигается и по сей день. К тому времени за плечами у Виталия был большой опыт в плавании, поэтому когда спустя 10 лет поисков дальнейшего жизненного пути поступило предложение попробовать себя в паралимпийском плавании, то он не стал раздумывать.

ЗА САМОРЕАЛИЗАЦИЕЙ НА ДРУГОЙ КРАЙ ЗЕМЛИ

Так, начиная с 2006 года, на счету «сумасшедшего русского» - множество выигранных чемпионатов и кубков на территории России. Виталий добился званий мастера спорта, чемпиона России и мог бы дальше доказывать свое превосходство на локальных турнирах, но желание новых больших побед привело его в Чили.

Виталий - обладатель рекордов России и мира. Фото предоставлено героем публикации

- После перерыва в 2018 году я вернулся в большой спорт и в течение четырех лет писал в разные инстанции краевого и федерального масштаба, но в ответ слышал, что для России это не представляет интереса. Параллельно с этим я делился своими достижениями в соцсетях. Я ведь плаваю и марафоны на открытой воде, и занимаюсь плаванием в ледяной воде, чего никто среди инвалидов не делает. Так, однажды мою активность заметила женщина из Чили. На меня вышли с приглашением, чтобы в перспективе выступать за Чили. На самом деле я мог оказаться где угодно, но в России дальнейшая самореализация была невозможна, а в Южной Америке мне первыми предложили благоприятные условия для тренировок. Здесь я – член чилийского национального плавательного клуба, тренируюсь пять дней в неделю, а в субботу у меня еще тренировка в океане на открытой воде, чего не было в России. У меня хороший аргентинский тренер, с которым мы регулярно побеждаем, а в клубе помогают массажист и кинезиолог.

Именно тренер настоял на том, что Виталий готов соревноваться среди здоровых пловцов на открытой воде. Для паралимпийцев нет такой категории, поэтому в рамках этапа национального чемпионата Чили спортсмен впервые вышел на дистанцию в три километра и занял второе место. Однако время, которое он продемонстрировал, убедило всех в том, что Виталий Кочнев способен брать медали среди здоровых пловцов.

ПУТЬ, КОТОРЫЙ СЛУЖИТ ПРИМЕРОМ ДЛЯ ДРУГИХ

Чтобы быть в форме, тренировкам паралимпиец в среднем уделяет два-три часа ежедневно. Кроме того, в течение дня отводится время на подтягивания и работу с резиной. Составляющими своего успеха Виталий называет мощную подготовку, хорошую технику плавания и сильный характер, который заставляет доводить любое дело до конца. Основные дистанции, преодолеваемые пловцом - три, пять и восемь километров. При этом после большого количества побед и успехов спортсмен ищет все новые способы вписать свое имя в историю.

На дистанции пловец уповает на мощную подготовку, хорошую технику и силу воли. Фото предоставлено героем публикации

- Сейчас соревнования для меня - не самоцель. У спортсмена могут быть тысячи побед на соревнованиях, а вот рекорды Гиннесса там, где это еще никому не удавалось - это останется навека. Поэтому сейчас в приоритете заплывы на большие дистанции, а также преодоление испытаний, которые могут войти в книгу рекордов Гиннесса. Например, покорить тяжелый пролив Санта-Каталина или устье реки Ла-Плата, куда инвалиды просто не добираются.

Амбиций Виталию не занимать, ведь далее в планах - заплыв в Антарктиде и покорение Ла-Манша. Своей историей Виталий Кочнев доказывает, что человек способен на многое, и даже столкнувшись с серьезной травмой, не стоит ставить крест на своей жизни, мечтах и амбициях.

Спортсмен тренируется более пяти раз в неделю. Фото предоставлено героем публикации

- Уже получив инвалидность, я видел вокруг себя знакомых и друзей, которые ломались и даже уходили из жизни. Мне повезло найти свой путь, который теперь служит примером для людей, потерявших себя. Речь не только о людях с инвалидностью, это касается и тех, кто столкнулся с депрессией или другими психологическими проблемами. В момент отчаяния люди часто не понимают, что им делать дальше. У каждого есть своя способность к чему-то, нужно просто найти свой путь. Ставить цели, которые необходимо преодолевать. Но начать можно с малого - составить список дел, которые долгое время откладывались, и начать разбираться с ними, несмотря на лень или другие обстоятельства. Уже через неделю первые результаты заставят почувствовать счастливым и дадут понять, что все возможно, если просто брать и делать. Мне пишут люди с Кубы, из Канады, стран Европы, рассказывают, что видео с моими успехами используют в качестве мотивационных роликов. Женщина из Украины, которая сейчас тренирует детей-инвалидов в Канаде, рассказала, что мои видео такие чувственные, что заставляют плакать и детей, и родителей. Некоторые пишут с просьбой приехать заниматься плаванием с их детьми. Все это помогает преодолеть любые комплексы и преграды на пути к счастливой жизни. Поэтому я занимаюсь этим не только для себя, но и для всех людей, которые пытаются найти себя.

Виталий признается, что куда бы его не забросила жизнь - везде он продолжает считать себя комсомольчанином, о чем всегда упоминает, по возможности. И несмотря на то, что в России не оценили влияние пловца на спорт и на множество людей, наблюдающих за его успехами, Виталий продолжает прославлять именно Комсомольск-на-Амуре теперь уже на мировом уровне.