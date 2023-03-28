Хищники выходят на охоту: в Хабаровском крае проснулись бурые медведи

Крупный самец прошел по дороге в Анюйском парке Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Жаркое солнце и устоявшиеся плюсовые температуры ознаменовали приход долгожданной весны на Дальний Восток. В Хабаровском крае начала оживать тайга, национальные парки уже заселяются возвратившимися с зимовки птицами, просыпаются енотовидные, а бурые медведи выходят из спячки и покидают свои берлоги. Следы крупного хищника уже заметили в Анюйском национальном парке, а это значит, что косолапый отправился искать себе пропитание.

Следы обнаружили на снегу в урочище «Бихан», как отмечают специалисты ФГБУ «Заповедное Приамурье», просыпаются медведи обычно в конце марта, и в этом году ничего не изменилось.

- Судя по следам, это крупный медведь, скорее всего - самец, ведь рядом других отпечатков следов обнаружено не было, а в эту пору взрослые самки всегда бывают с детенышами - либо новорожденными, либо годовалыми, - говорит Алексей Путятин, начальник опергруппы ФГБУ «Заповедное Приамурье».

После спячки медведи хотят есть, однако тайга мало что может предложить к их столу, разве что задохнувшуюся и неживую рыбу или остатки рыбы на нерестилищах.

Тем не менее, этот самец уже начал поиски, судя по следам, он неспешно прохаживается по лесу, словно оценивает обстановку. Кстати, если медведь не находит после спячки пищу, он может еще немного вздремнуть, но только не в той же берлоге.

- Пока в лесу не появится для медведя достаточно корма, он может залечь дремать в убежище или у корней больших деревьев, - отмечает Дмитрий Гранкин, заместитель директора ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Медведи просыпаются и в других регионах ДФО. Недавно из спячки вышел годовалый мишка, которого нашли в ноябре прошлого года в ЕАО. Тогда хищник был на волосок от гибели, его состояние было истощенным, он искал еду на помойке. Специалисты реабилитационного центра медвежонка откормили и тот залег в спячку, теперь его выпустили в естественную среду.

Помимо медведей с зимой прощаются перелетные птицы, цапли, утки, орланы и бакланы начали возвращаться на места гнездований.

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