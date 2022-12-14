Отрезало лапы и хвост: попавшую под поезд собаку пытаются спасти врачи из ЕАО

Дик может вернуться к нормальной жизни только с помощью неравнодушных людей Фото: ООЗЖ "Хатико"

«… Дику сделали операцию, врач попытался сделать культи максимально аккуратными, чтобы в случае чего можно было поставить протезы. А он, вот не поверите, он так сильно и яростно пытается выжить, понимает, что ему нужны силы, и прекрасно кушает, пьет, хоть и после операции, и знаете, пытается даже вставать на две здоровые лапы. Конечно, падает сразу, потому что еще очень слаб, но пытается снова и снова!»

Эта душераздирающая история произошла недавно в Еврейской автономной области рядом с Лукашовским переездом - в пригороде Биробиджана. Крупный лохматый пес по кличке Дик периодически приходил сюда гулять, возможно, его тут даже подкармливали. Последняя его прогулка оказалась роковой.

Говорят, что собаки чувствуют беду, но, видимо, Дик проигнорировал свои инстинкты, потому что в тот день он попал под поезд, и в результате ему отрезало две лапы и хвост. Собака выжила, но теперь ей потребуется очень долгая реабилитация, ходить на четырех лапах она никогда не сможет, а справиться со своей бедой ей удастся только с помощью неравнодушных людей. К счастью, именно такие люди взяли опеку над ней.

- Нам позвонила девушка знакомая, которая работает на переезде, и сообщила, что собака попала под поезд. Она сказала, что он мимо пробежал весь в крови, и тогда мы поехали его искать. Сначала подумали, что пострадала только задняя лапа, но когда нашли Дика во дворе, забившегося под балкон, увидели, что ему отрезало заднюю и переднюю лапы и хвост, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна, представить ООЗЖ «Хатико».

Как рассказали Анне, Дик перебегал через переезд, когда наперерез ему поехал поезд. Собака испугалась и попятилась назад, хотела вернуться, но позади уже тоже ехал состав. Так пес оказался в ловушке.

Собаку отвезли в больницу, врачи не давали гарантий, что она выживет или в итоге сможет нормально существовать. Однако все, что от них зависело - сделали. Дик перенес сложную операцию, врач сделал культи максимально аккуратными, чтобы в будущем можно было подумать и о протезировании.

Дик - крупная собака весом почти 40 килограммов. Таким гораздо сложнее удерживать свой вес на неустойчивых двух лапах. Конечно, волонтеры верят в лучшее, а в своих мыслях рисуют радужную перспективу, что он выкарабкается, его поставят на коляску, или сделают протезы, и он сможет ходить.

Но до этого ему еще очень далеко, впереди сложнейший путь восстановления и реабилитации, который стоит немалых денег. «Хатико» объявил сбор средств для Дика, причем в помощь принимают не только деньги, но и предметы гигиены. Одни только бинты и пеленки с подгузниками требуются в огромных количествах.

- Лапы отрезало выше коленного сгиба, заднюю - почти по бедро. Сейчас стоит вопрос только о реабилитации, потом он сможет гулять только с опорой и при помощи человека. В будущем хотелось бы поставить его на протезы или инвалидную коляску для собак, - говорит Анна.

Дик проявляет невероятное желание выжить и жить. Он борется с этими трагическими обстоятельствами с таким диким рвением - пытается вставать, падает, но встает снова. С таким сильным и волевым характером у него есть все шансы снова встать на лапы.

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