Бедняга потерял семью: краснокнижный аист чуть не замерз на болоте в ЕАО

Птица отбилась от стаи и не улетела на зимовку Фото: МРОО «Центр «Тигр»

Идеально ровная осанка, грациозные движения, прямой, как палка, клюв и невероятной красоты крылья в размахе - все это о редкой краснокнижной птице, которую обнаружили и спасли от холодной смерти в Еврейской автономии. С окончанием теплого времени года дальневосточный аист почему-то не улетел вместе со своими сородичами на юг и остался на болоте. Теперь ему придется зимовать в Приморье.

- Дальневосточный аист - редчайшая птица, занесенная в Красные книги России, Японии и Южной Кореи, и в Красную книгу Международного союза охраны природы. Это исчезающий вид, и их популяция насчитывает в российской части Амурского экорегиона 700 пар! - рассказали в МРОО «Центр «Тигр».

Редкую птицу нашли на болоте в ЕАО люди. Они тут же сообщили о своей находке в охотнадзор. Птицу необходимо было срочно забрать с болота, потому что зимы на Дальнем Востоке очень суровые, и этот вид должен улетать на зимовку в теплые края. Почему аист остался один здесь в зиму, а не примкнул к своей стае - специалисты не знают, но понятно было одно - птицу необходимо было спасать.

После получения разрешения от центрального аппарата Росприроднадзора птицу транспортировали в реабилитационный центр «Тигр» в Приморье. Здесь аисту окажут необходимую помощь, птица перезимует, и ее подготовят к выпуску в природу. Дальневосточный красавец оказался в надежных руках, несмотря на то, что остался без своей семьи.

Кстати, впервые краснокнижные птицы попали в этот центр в 2019 году. Два птенца аиста, истощенные и обессиленные, были найдены тоже в Приморье. Их обнаружили жители в рухнувшем гнезде. Птиц выходили и выпустили в природу уже в Еврейской автономии. Именно тут местность является самой оптимальной для выпуска этих диких птиц после реабилитации.

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