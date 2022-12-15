Не кротовуха, так рога: житель Китая пытался вывезти охотничьи трофеи из Хабаровска

Изъятые рога весом более 100 граммов Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

Сотрудники хабаровской таможни поделились интересной находкой из ручной клади одного из пассажиров. Он следовал из международного аэропорта Хабаровска в Шанхай. В сумке гражданина КНР оказалась партия охотничьих трофеев, которые очень напоминают сушеные спилы рогов оленя весом более 100 граммов. Однако никаких сопроводительных документов на такой груз не было.

Подозрительная продукция была передана государственному инспектору управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю, ЕАО и Магаданской областям.

- Решается вопрос о проведении экспертизы изъятой продукции. Также устанавливаются факты, откуда она взялась. Если установят, что животное относится к краснокнижному виду, то могут последовать штрафные санкции, - рассказала «КП» - Хабаровск» Елена Козыряцкая, представитель управления Россельхознадзора.

Инспектором ведомства был составлен акт о запрете вывоза товара за пределы России из-за отсутствия ветеринарных сопроводительных документов. Кроме того, пассажир рейса Хабаровск - Шанхай не смог подтвердить законность приобретения добычи.

Оленьи рога используются во многих азиатских странах как в народной медицине, так и в кулинарии. На протяжении долгих лет китайцы считают их медицинским препаратом. Из рогов готовят отвары, добавляют в пищу в перетертом виде. Однако ученые доказали, что содержание полезных веществ в рогах небольшое.

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