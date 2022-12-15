Налетчики в медицинских масках: банда преступников устроила судную ночь мужчине из Магадана

Преступники скрывались от правосудия Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Четыре бандита из Магадана провернули ужасное преступление ради наживы. Они сговорились и проникли в гараж к знакомому. К ужасу последнего, он в этот момент находился внутри, поэтому стал жертвой расправы. Жертву избивали до тех пор, пока она не обмякла и не перестала сопротивляться.

МАСКИРОВКА НА УРОВНЕ

Квартет разбойников к делу подготовился основательно. Один из преступников выяснил, что в гараже общего знакомого хранится дорогостоящее оборудование. Мужчины объединились, чтобы украсть вещи, пока приятеля не будет на месте. Они распределили роли, зашли в супермаркет и купили медицинские маски для конспирации.

Подойдя к гаражу, они начали толкать дверь. Она не поддавалась, тогда в ход пошел гвоздодер. С помощью инструмента грабители проникли внутрь. Но вместо пустого помещения они обнаружили хозяина гаража вместе с девушкой. Разбойники не растерялись и попросили мужчину отдать им все деньги, он от предложения отказался.

- Один из преступников напал на потерпевшего и начал избивать его гвоздодером, причинив мужчине тяжкий вред здоровью, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

НЕ ДУМАЛИ, ЧТО ПОПАДУТСЯ

Когда жертва перестала сопротивляться и упала на пол, грабители начали обшаривать гараж, женщину они не трогали. Злоумышленники вынесли из помещения все, что смогли найти. Стоимость похищенного составила около 100 тысяч рублей. Мужчины сели в машину, на которой приехали, и скрылись с места преступления.

Нападавших быстро вычислили: медицинские маски не помогли нарушителям остаться инкогнито. Всех четверых задержали и осудили. Их признали виновными в разбое по предварительному сговору с незаконным проникновением и причинением тяжкого вреда здоровью. Каждый из преступной группировки получил от 8 до 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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