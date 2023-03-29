Один на один с огнем: пожарные спасли женщину из горящей квартиры в Амурске

На вызов прибыли 10 человек личного состава и три единицы техники
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Очевидцы, возвращавшиеся домой в вечернее время заметили задымление на пятом этаже одной из квартир дома на Октябрьском проспекте, 6 в Амурске. Не долго думая, неравнодушные горожане позвонили в пожарную часть.
Спустя считанные минуты на указанный адрес прибыло первое подразделение. Огнеборцы поднялись на этаж, попали в квартиру и обнаружили горящие домашние вещи на площади в два квадратных метра. В 17:38 пожар удалось локализовать, а менее чем через 10 минут потушить полностью. Из-за возгорания в квартире была повреждена мебель и личные вещи. Все помещения в жилье оказались закопченными из-за продуктов горения.
- В результате пожара пострадала 45-летняя собственница квартиры. Она положила ожоги конечностей, поэтому была передана сотрудникам скорой медицинской помощи, которые приняли решение ее госпитализировать, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Потворова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Всего к ликвидации возгорания было привлечено 10 человек личного состава и три единицы техники.
Сотрудникам государственного пожарного надзора МЧС России еще предстоит выяснить причины возгорания. Сейчас они не могут проникнуть в квартиру, так как хозяйка находится отсутствует на месте. Дознаватели проведут опрос очевидцев.
Маленькая площадь пожара не привела к эвакуации соседних квартир, так как не было сильного задымления.
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает о соблюдении основных требований мер пожарной безопасности в быту:
- Не оставлять включенные бытовые электроприборы без присмотра;
- Следить за исправностью электропроводки и не использовать поврежденные электророзетки;
- Не пользоваться в помещении источниками открытого огня;
- Не использовать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в замкнутом помещении.
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