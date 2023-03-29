После тяжелой травмы, Диана по-прежнему выглядит отменно Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Прошло больше полугода с тех пор, как Амурская область «гудела» от обсуждения ЧП с бывшей стриптизершей. Напомним, что в ночь с 26 на 27 августа 2022 года из окна выпала девушка. Она была обнажена, сильно ударилась об асфальт, но выжила. «КП»-Хабаровск» решила узнать, как сейчас живет та самая экс-танцовщица Диана.

Кадры с шикарной фигурой собирают «лайки» и «огонечки» Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

СТРИПТИЗЕРША ВЫПАЛА ИЗ ОКНА

Около 01:30 девушка вместе с молодым человеком заходит в лифт. Она ведет себя странно: шатается, сидит на полу и обвивается вокруг спутника. Лифт привозит Диану с парнем на нужный этаж, что происходит дальше - неизвестно. Уже в следующем видео девушка стоит обнаженной на карнизе четвертого этажа.

Ее с улицы снимает парень, который, вероятно, сам был в шоке от происходящего. Диана упала на асфальт, молодой человек лишь успел сказать: «Ты че делаешь?». Прибывшие на место ЧП врачи нашли девушку живой. После нескольких недель в больнице, экс-стриптизершу выписали домой.

Знакомые девушки тогда рассказывали: «Изменений в поведении Дианы не заметили». Все, как один сказали, что девушка - добрый и отзывчивый человек. Только связалась не с той компанией. Некоторые намекали на то, что экс-стриптизерша употребляла запрещенные вещества. Однако подтверждения этому никто предоставить не смог.

ГДЕ СЕЙЧАС ГОЛАЯ ДЕВУШКА, ВЫПАВШАЯ ИЗ ОКНА

Диана до сих пор живет в Благовещенске, 19 февраля девушка отметила свой 24 день рождения. Стриптизом она, как рассказали знакомые, больше не занимается. Однако про место ее работы умолчали. Сейчас Диана продолжает восстанавливаться после падения и занимается спортом. О причинах случившегося девушка не распространяется.

9 февраля девушка отметила свой 24 день рождения Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Многие подмечают: «После тяжелой травмы, Диана по-прежнему выглядит отменно». Генетика плюс усиленные тренировки дали свой результат, которым девушка не упускает возможности похвастаться перед подписчиками. Вот Диана в сексуальном боди у новогодней елки, вот - в откровенном топе на вечеринке - кадры с шикарной фигурой собирают «лайки» и «огонечки».

«ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ МЕНЯ ПРОСТО ПРИНЯТЬ»

На страничке девушки много видео и постов про отношения. Сама Диана переодически выкладывала скрины своих переписок с парнями. Кто-то в грубой форме спрашивал про случившееся, кто-то, наоборот, писал слова поддержки. А недавно Диана поделилась с подписчиками своей болью.

О причинах случившегося девушка не распространяется Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Все, я снова как оголенный провод. Стоило сказать близкому человеку «безобидную фразу». Почему так сложно не нарушать личные границы, когда просят!?!! Всю свою жизнь слышу, что со мной что-то не так. От самых родных людей. И не угодишь ведь, от этого установка: «любовь нужно заслужить». И не порадуются, когда у тебя все хорошо. Видимо, от этого у меня желание себя всю переделать, - написала Диана.

В подробности девушка вдаваться не стала и лишь поблагодарила всех за поддержку. Есть ли на данный момент у бывший танцовщицы отношения - неизвестно.

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