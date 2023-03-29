Тяжелое наследство: кто будет достраивать дома на Бондаря, принадлежавшие скандальному «Дальспецстрою» в Хабаровске

Комплекс многоэтажек в Краснофлотском районе Хабаровска достроит федеральный застройщик Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывший «Дальспецстрой» (ныне - ГВСУ №6) расстался с последним крупным активом. После ликвидации в 2017 году, предприятие оставило много недостроенных объектов (и уголовных дел). Один из них - комплекс многоэтажек в Краснофлотском районе Хабаровска. Его судьба до настоящего времени была в подвешенном состоянии.

УШЕДШЕЕ ВЕЛИЧИЕ

«Дальспецстрой» некогда был строительным гигантом Дальнего Востока. Предприятие возводило дома и в Хабаровске, и во Владивостоке, и на Камчатке. В конце концов главному застройщику ДФО досталось строительство космодрома «Восточный» в Амурской области.

Крупный крах «Дальспецстроя» начался именно в Приамурье. В 2014 году задержали главу предприятия Юрия Хризмана. Вместе с ним в наручниках оказались его сын Михаил, главный бухгалтер Владимир Ашихмин, бывший председатель Закдумы Хабаровского края Виктор Чудов.

Их обвиняли в растрате «дальспецстроевских» 106 миллионах рублей. Следствие считало, что по 11 госконтрактам были выданы авансы, но деньги пошли не на стройку «Восточного», а на другие цели. Тогда СМИ писали, что предприятие гасило свои долги. Ущерб стране оценили в 5,2 миллиарда рублей. А по данным счетной палаты, в неизвестном направлении утекли 12 миллиардов рублей. Всем фигурантам вынесены приговоры.

Потом уголовное дело завели на нового главу «Дальспецстроя» Юрия Волкодава, затем под суд пошли начальники поменьше. Всех и не упомнить.

ГВСУ-6

В 2017 году «Дальспецстрой» был преобразован в Главное военно-строительное управление №6. Наследство оказалось тяжелым: недострои по всему Дальнему Востоку, многомиллиардные долги и тысячи разгневанных дольщиков. Чаша терпения последних переполнилась, и они начали выходить на митинги.

Только в Хабаровске преемнице «Дальспецстроя» досталось в наследство 14 строящихся жилых домов, в 11 из них были дольщики. Возведение каких-то объектов шло в вялотекущем режиме, на каких-то - полностью остановлено. Деньги буквально скребли по сусекам: где-то продали землю и вложили в стройку, где-то договорились отсрочить платеж за ЖКХ.

Несколько домов ГВСУ-6 сдать-таки удалось, это было событие. Счастливые дольщики спустя годы мытарств смогли-таки въехать в свое законное жилье. Но вывезти на себе весь объем навалившихся проблем наследник не смог, началась процедура банкротства, имущество выставили на продажу.

ДОМА НА БОНДАРЯ

В моменты ликований от сдачи «дальспецстроевских» долгостроев, об этом комплексе многоэтажек говорили аккуратно. Четыре дома начали возводить в 2014 году, сдать планировали в 2016-м. Сообщалось, что квартиры в этом комплексе купили две семьи, каждая - по «трешке». Вариант предоставить им альтернативную жилплощадь в других домах ГВСУ-6 на тот момент не подходил: метраж не соответствовал и стоимость «квадрата» была больше.

Так как комплекс находился в собственности ГВСУ-6, его выставили на торги. Изначальная стоимость - 1 миллиард 137,8 миллиона рублей. Вместе с домами под молоток пошли леса, краны и другая спецтехника. Общая продажная площадь квартир в комплексе составила свыше 36 тысяч «квадратов». Дома находятся в строительной готовности 30-85 процентов.

- Торги состоялись. Лучшая цена: 1 002 000 103,18 рубля. Победитель: ООО «Специализированный застройщик Юникей, - говорится в сообщении о результатах торгов на электронной площадке продажи имущества должников.

Пока девелопер не сообщил о планах на «дальспецстроевское» наследство. Отметим, что в прошлом году застройщик купил на аукционе право на строительство дома на улице Нагишкина напротив мэрии Хабаровска.

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