На смену циклону придут крепкие морозы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Хабаровском крае продолжает оставаться нестабильной. После циклона в регионе буйствовал сильный ветер. На смену ему придут крепкие морозы. Подробнее - в нашем материале.

ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 17-18 ДЕКАБРЯ

Прогноз в Хабаровском крае на выходные говорит о том, что циклон ушел в Охотское море. Пока достается Николаевскому и Ульчскому районам. Там ветер достигает 17-22 метров в секунду.

- На юге края и в Хабаровске ветер тоже будет свежий. Завтра, 17 декабря, ожидается 9-14 - 8-13 метров в секунду. Стихать ветер будет к воскресенью: мы ждем умеренный до 6-11 метров в секунду, - рассказала в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ НА ВЫХОДНЫЕ

Прогноз в Хабаровске аналогичный: ветер стихнет к концу выходных. Но придет новая напасть - морозы. В ночь на 17 декабря температура опустится до -25 градусов, днем будет около -19 градусов.

- В ночь на воскресенье в Хабаровске будет около -30 градусов. Днем температура ожидается в пределах -21 -22 градусов, - добавила Галина Брынцева.

Морозы сохранятся до грядущей среды, 21 декабря. После на регион обрушится очередной циклон, который принесет потепление. Прогноз в Хабаровском крае на неделю еще будет уточняться.

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