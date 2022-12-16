Третейский судья преступного мира: крупного криминального авторитета из Хабаровска отправили в тюрьму по «воровской» статье

Крупный криминальный босс отвечал за порядок в колониях двух регионов Фото: УФСБ России по Хабаровскому краю

Впервые на Дальнем Востоке вынесен приговор за занятие высшего положения в криминальной иерархии. По «воровской» статье осудили «положенца» по Хабаровскому краю и ЕАО. Крупный криминальный босс Владимир (имя изменено - прим. ред.) отвечал за порядок в колониях двух регионов перед своими преступными начальниками.

«ПОЛОЖЕНЕЦ»

В криминальной иерархии человек на такой должности - птица высокого полета. Он выступает от имени высшей касты - «воров в законе». Так сказать, несет в массы их волю. Владимир забрался на столь высокую ступень в 2019 году - к своим 33 годам.

В обязанности мужчины входило не только поддерживать порядок в колониях, но и решать споры уголовников. Хабаровчанин назначал в лагерях своих ставленников - «смотрящих», следил за соблюдением воровских законов. Также Владимир обеспечивал пополнение «общака» - преступной кассы - и отмывание криминальных денег.

Мужчина забрался на столь высокую ступень в криминальной иерархии в 2019 году - к своим 33 годам Фото: УФСБ России по Хабаровскому краю

БИЗНЕСМЕН

В 2020 году «положенец» решил попробовать себя в бизнесе. Вместе тремя партнерами он организовывал покерные турниры. Азартные игры, по данным краевого управления СКР, проводились на улицах Панфиловцев, Щорса, по переулку Палубному. Вход был только для своих, постороннему попасть туда было практически нереально.

Об азартных турнирах все же прознали сотрудники правоохранительных органов. Покерную сеть накрыли, «положенца» и его партнеров задержали сотрудники ФСБ. Судя по кадрам, визит оперативников Владимир воспринял спокойно.

ОФИЦИАЛЬНО

- Уголовное дело было заведено по статьям «Занятие высшего положения в преступной иерархии» и «Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой» на основании результатов оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Хабаровскому краю, - прокомментировали в региональном ФСБ.

Судили «положенца» в Хабаровском краевом суде. Вердикт: виновен.

- Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет, - сообщили «КП» - Хабаровск» в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Первые пять лет хабаровчанин будет отбывать в тюрьме, а далее - в колонии строгого режима. Мужчина имеет право обжаловать приговор.